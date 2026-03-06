RPP Trujillo te regala 12 vales de atención médica en Laboratorio Quintanilla

RPP TRUJILLO TE REGALA 12 VALES DE ATENCIÓN MÉDICA – “LABORATORIO QUINTANILLA”
RPP Trujillo te regala 12 vales de atención médica (06 vales de paquetes preventivos básicos y 06 vales de paquetes preventivos integrales). Para participar sólo deberás estar atento a nuestra programación, y cuando el conductor realice el llamado, comunicarse al 943 651 685. Las primeras llamadas que ingresen serán los ganadoras.
¡Ya lo saben! Atentos a RPP Trujillo por que en cualquier momento premiaremos su sintonía.
En Trujillo, escuchas RPP en los 90.9 FM y gana.
DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL
Denominación de la promoción: GANA VALES DE ATENCIÓN MÉDICA EN “LABORATORIO QUINTANILLA”
Ámbito que abarca la promoción: Trujillo
Duración de la promoción: 1 mes
Fecha de inicio: 09 de marzo 2026
Fecha de finalización: 03 de abril 2026
Número de sorteos: 12
Fechas y hora de los sorteos:
- Lunes 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 de marzo y en abril 01 y 03. En el programa la Rotativa del Aire – Trujillo de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.
MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán estar atentos al programa La Rotativa del Aire que se emite por RPP Noticias a nivel regional en Trujillo en los 90.9 FM de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y cuando los conductores hagan el llamado, los oyentes deberán comunicarse al número 943 651 685.
Gana la primera llamada que ingrese, inmediatamente después de haberse formulado el llamado.
El ganador será anunciado el mismo día durante el programa antes mencionado.
El personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto vía telefónica con el ganador para coordinar la entrega de sus premios.
DATOS DEL PREMIO
CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES
1. Solo podrán participar personas mayores de edad.
2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residentes en Trujillo - Perú.
3. GRUPORPP se contactará con el ganador una vez que se haya anunciado los nombres de los ganadores.
4. GRUPORPP S.A..C exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus datos personales.
5. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento al participante que haya resultado ganador y que no hayan sido contactado, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:
· El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua las llamadas realizadas por nuestro personal al número consignado por el mismo.
· El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un número invalido en el formato de participación.
· El participante que haya resultado ganador consignó un número de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.
· El participante que haya resultado ganador consignó un número que se encuentra fuera de servicio y/o apagado.
GRUPORPP exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados.
6. El ganador no podrá solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra
prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.
7. Participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.
8. GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.
9. GRUPORPP exhorta y hace de conocimiento a los participantes de la presente promoción, que en caso hayan resultado ganadores en los últimos doce (12) meses en promociones pasadas de RPP Deportes, no serán tomados en cuenta para el presente sorteo, por lo que en caso resulten ganadores quedarán descalificados y se realizará un nuevo sorteo conforme la mecánica aleatoria indicada en el presente documento.
10. GRUPORPP S.A.C. actúa únicamente como difusor de la presente promoción, por lo que no será responsable por los resultados de los exámenes, diagnósticos médicos, calidad de la atención, tratamientos, ni por cualquier acto u omisión del establecimiento objeto parte de la presente promoción, siendo estos de exclusiva responsabilidad del mismo que presta el servicio. Asimismo, cualquier consulta médica, interpretación de resultados o tratamiento posterior deberá ser gestionado directamente por el beneficiario con el establecimiento correspondiente.
Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.
De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.
El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.