Código promocional Betano: Úsalo y consigue un 50% extra en tu primer depósito

Conoce todos los detalles sobre el código promocional Betano. Te enseñamos cómo activarlo para tener un bono de bienvenida.

¡Regístrate por primera vez en Betano y usa el código promocional para obtener grandes beneficios! Entre sus regalos, podrás encontrar bonificaciones de bienvenida tanto en deportes como en el casino.

Para obtener y activar cualquier código promocional Betano, solo necesitas registrarte por primera vez en el operador. Es importante que después del registro verifiques tu cuenta de usuario y hagas un primer depósito de al menos S/30. Consigue los siguientes bonos:

Apuestas deportivas: Consigue el 50% extra de tu primer depósito hasta S/500.

Consigue el 50% extra de tu primer depósito hasta S/500. Casino: Obtén hasta S/ 1000 por la primera recarga.

Sigue estos pasos para crear una cuenta con el código promocional

Registrarse en Betano Perú es muy sencillo. Solo necesitas ser residente en Perú, tener más de 18 años y seguir estos pasos:

Primero entra en la página oficial de Betano Perú, luego haz clic en el botón de “Regístrate”. Lo hallarás justo a un lado de la casilla para iniciar sesión. Ahora completa el formulario de registro con tu información real. Debes ingresar los datos tal cual y como aparecen en tu documento de identidad: nombre completo, número de DNI, fecha de nacimiento y dirección de domicilio. Aquí también crearás los datos de ingreso. En la última casilla, ingresa el término del código promocional Betano de tu preferencia. Para finalizar, lee y confirma que estás de acuerdo con la política y los términos de Betano y haz clic en “Registrarse”.

¿Qué ofrece el bono de bienvenida de Betano Perú?

Betano ofrece a los usuarios nuevos la posibilidad de optar por una bonificación de bienvenida para las apuestas deportivas o para el casino. A pesar de que son dos ofertas, solo se puede activar una y no son acumulables ni compatibles entre sí.

Bono de bienvenida para las apuestas deportivas

El bono de bienvenida para los deportes consiste en que Betano multiplica al 50% el importe de tu primera recarga hasta S/500. Para activarlo debes elegir el “Bono Deportes” y haber realizado previamente un depósito entre S/30 y S/1000.

Términos y condiciones

El bono está sujeto a un rollover x7,5.

Las apuestas deben tener cuotas inferiores a 1,50

Debes hacer una apuesta del 15% de tu depósito inicial.

Bono de bienvenida para el casino

El bono de bienvenida de Betano para el casino consiste en que el operador multiplica al 100% el monto del primer depósito hasta un máximo de S/1000. Para aplicar a este interesante bono, es necesario que realices un primer depósito de al menos S/30 y tener en cuenta que solo será válido (para efectos de liberación) en los juegos que determine Betano.

Términos y condiciones del código promocional Betano

El bono se debe apostar 25 veces.

Los usuarios tendrán 30 días después de la activación para liberar el bono.

Todos los juegos contribuyen de forma diferente para efectos de liberación.

¿Cómo retirar las ganancias de los bonos de bienvenida de Betano?

Para disfrutar de las ganancias de cualquiera de los bonos de bienvenida que se activan con el código promocional Betano es esencial cumplir al pie de la letra con los términos y condiciones establecidos por la casa de apuestas, según cada oferta. En caso de no cumplir con las condiciones de liberación, el bono desaparecerá de tu cuenta en el plazo determinado.

Otras bonificaciones y ofertas de Betano para Perú

Además de los bonos de bienvenida, Betano también ofrece a sus usuarios una serie de bonos que son especiales para todos aquellos que han mostrado fidelidad en el sitio. Para obtener cualquiera de los bonos es importante haber liberado en su totalidad el bono de bienvenida.

Estos son los bonos vigentes:

Recompensas Betano

Todos los días, Betano te mostrará tres cajas. Debes elegir una y obtendrás un bono sorpresa. Puede contener fichas doradas, apuestas gratis y recompensas.

Multi bono

Este bono consiste en que Betano mejora al 50% las ganancias de las apuestas combinadas en las competiciones de fútbol y baloncesto europeo. El porcentaje de la mejora dependerá de la cantidad de selecciones que combines.

Fichas doradas

Las fichas doradas son una promoción especial donde Betano permite a los apostadores hacer apuestas especiales en el casino. Por lo general, el operador determina dónde son válidas.

Misiones Betano

Este es el programa de fidelidad donde todos los usuarios se pueden afiliar para disfrutar de beneficios y recompensas especiales.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Betano

¿Cómo activo los bonos de bienvenida?

Puedes activar un bono de bienvenida para los deportes o para el casino al registrarte por primera vez, ingresar el código promocional Betano y hacer un primer depósito de al menos S/30.

¿Puedo usar varios bonos a la vez?

No, por seguridad de los usuarios, Betano no permite usar más de un bono a la vez. Los mismos no son compatibles entre sí y tampoco se pueden acumular.

¿Cuánto es lo máximo que puedo cobrar?

El monto máximo que puedes retirar es de S/30.000 tanto por transferencia como por tarjetas. El retiro mínimo es de S/50.

¿Cómo funciona el servicio de atención al cliente?

Los usuarios pueden comunicarse a través de chat en vivo, correo electrónico y a través del centro de ayuda. Betano cuenta con agentes especializados que están preparados para responder cualquier duda o inquietud sobre el sitio. El servicio de atención al cliente se encuentra disponible 24/7.