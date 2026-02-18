Invierte en tu futuro con factoring desde S/ 100 y obtén retornos de hasta 22% anual

¿Tienes S/100 y quieres que empiecen a trabajar por ti? Descubre cómo el factoring con Prestamype puede ayudarte a generar ingresos en plazos cortos y con respaldo.

¿Es posible hacer crecer el dinero sin esperar años ni contar con grandes sumas? Cada vez más personas buscan opciones de inversión a corto plazo que les permitan obtener retornos atractivos sin procesos complejos ni montos elevados de entrada.

En ese escenario, el factoring se presenta como una alternativa dinámica y accesible para quienes desean rentabilizar su capital desde S/100. A través de Prestamype, fintech peruana con amplia trayectoria, es posible invertir en facturas de empresas reconocidas y generar ingresos en plazos que van desde 15 hasta 180 días.

Prestamype es la fintech peruana más grande del país y ha sido considerada una de las mejores 100 startups del Perú según Forbes. Actualmente cuenta con más de 8000 inversionistas activos, quienes han invertido más de S/ 1600 millones y generado ganancias superiores a los S/ 210 millones. Además, ha recibido financiamiento del BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y el respaldo de Salkantay VC.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito, con la finalidad de obtener el dinero de inmediato y no esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes paguen.

El dinero que reciben dichas empresas proviene de personas que buscan hacer crecer su capital y adquieren una parte o el total de esas facturas a cambio de recibir un retorno por el monto invertido. Es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring quien paga la factura más los intereses respectivos a los inversionistas.

Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud y Honda, entre otros. Esta opción de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, se realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.

Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

Con más de ocho años de experiencia, Prestamype ha construido su crecimiento sobre valores como honestidad, respeto y responsabilidad. Su trayectoria, alianzas estratégicas y el volumen gestionado la posicionan como una alternativa confiable para quienes buscan una inversión segura y rentable.

Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días. Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos; así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos; así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Para quienes buscan nuevas opciones de inversión y desean generar ingresos adicionales, el siguiente paso es registrarse en la plataforma y comenzar a invertir. Ingresa AQUÍ.

Sigue estos pasos para crearte una cuenta y empezar a invertir

Registro: Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión. ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Las personas interesadas en invertir en factoring y obtener retornos de hasta 22% anual pueden registrarse en la plataforma de Prestamype y comenzar a generar nuevos ingresos. Ingresa AQUÍ.