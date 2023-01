Ibai reaccionará EN VIVO a canción de Shakira con Bizarrap

Los nombres de Shakira y Piqué volvieron a ser tendencia en las redes sociales. Y esta vez no se trató de una posible reconciliación, sino más bien por la canción que lanzará la colombiana junto al famoso productor musical Bizarrap.

Ibai Llanos reaccionará en vivo a la sesión de Shakira con Bizarrap

Esto trajo consigo el interés de muchas personas, entre ellas de Ibai Llanos. Como se recuerda, el español es amigo y socio de Gerard Piqué, por lo que muchos pensaron que ignoraría la canción.

Sin embargo, Ibai se pronunció al respecto y se mostró muy sorprendido por el anuncio de su también amigo, Bizarrap. Incluso, comentó mediante sus redes sociales, que reaccionará en vivo ni bien el argentino suba la canción a las diversas plataformas digitales.

Además, durante su transmisión, Ibai recibió una supuesta parte de la canción que se había filtrado. El streamer la leyó en vivo y expresó lo siguiente. “Madre de Dios, cómo empieza el 2023. Esto es espectacular y vamos a reaccionar en directo. Es que es probable que esto sea un temazo, las cosas como son”. Por esta razón, fueron miles de usuarios que aseguraron que van a estar muy atentos a la reacción de Ibai.

Ibai Llanos habló de su relación con Shakira

Por otro lado, sus seguidores le cuestionaron sobre cómo era la relación amical que tuvo con Shakira: "Las veces que he estado con ella ha sido una persona encantadora. Me cae bien de verdad. Evidentemente no es mi amiga, la he visto tres veces en mi vida".

Incluso, Ibai aseguró que iba a entrevistarla en su sección de entrevistas que tiene en YouTube, pero que al final se cayó por parte de ella: "Estuve a punto de hacer un 'Charlando tranquilamente' con Shakira, pero por su parte se acabó cancelando".