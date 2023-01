'El hotel de los famosos 2': Mimí Alvarado es la primera eliminada del programa

En el último episodio del reality El hotel de los famosos 2 dos participantes se enfrentaron en un duelo de infarto. Mimí Alvarado salió con todas las ganas para superar a Érica García en un emocionante encuentro. Sin embargo, la panelista no pudo contra su rival y tuvo que despedirse del show.

Mimí se despide del programa

El hotel de los famosos 2 estrenó hace una semana y recientemente tuvo a su primera eliminada. En el desafío de la H, Mimí Alvarado se enfrentó contra Érica García, donde la dominicana contaba con el apoyo de sus compañeros. Luego de unos minutos, García pudo sacar ventaja para terminar como la ganadora.

"Lo di hasta donde pude. En un momento dije 'me retiro porque no doy más'", relató la participante en un diálogo con los presentadores. "Mimí, cuando terminó el juego te vi muy emocionada", comentó Pampita a Alvarado. "No me gusta mostrarme vulnerable", se sinceró la panelista.

No obstante, la dominicana no pudo evitar mostrar sus emociones. "Me sensibilizó mucho lo de la votación, que todos querían que me quedo yo", confesó Mimí ante las cámaras del programa.

Antes de marcharse, Alvarado le exigió al resto de los concursantes que traten bien a García. "Trátenmela bien, no sean fariseos", pidió con un poco de humor, en relación con los roces que tuvo la cantante con sus compañeros. "Yo sentí que querían que me quedara, pero al final no pasó", fueron sus últimas palabras de Mimí en su despedida.