Gisela Valcárcel llama 'adornos' a los bailarines y coreógrafa le responde en vivo: "No estoy de acuerdo"

Gisela Valcárcel volvió a ser blanco de críticas por llamar ‘adornos’ a los bailarines que acompañan a los concursantes de El gran show. La Señito se comunicó vía telefónica con el programa América hoy para defender a Giuliana Rengifo, quien fui criticada por el jurado que se encontraba en el set, entre ellos la coreógrafa Alejandra Sánchez, por su falta de agilidad y destreza en el baile.

“Ale, yo he sido adorno en muchas ocasiones y obras de teatro importantísimas. No se nos dice adornos por una maqueta, tú sabes perfectamente el lenguaje teatral, lo conoces, es una extra. Yo he sido extra mucho rato, y creo que cuando Giuliana lo dijo, ok, mientras uno canta y toma la primera parte del escenario, atrás hay algo lindo que lo hace ese cantante”, empezó diciendo la exreina del medio día.

Sin embargo, la experta en baila no estuvo de acuerdo con la conductora de El gran show, pues considera que los participantes deben ayudar a los bailarines para ofrecer un mejor espectáculo.

“No estoy muy de acuerdo (contigo). En el caso de la competencia estamos pensando mucho en Giuliana y claro porque es la figura que representa en este momento, pero no estamos pensando en el bailarín, en la técnica que se emplea para hacer más ligera y poder ayudar al bailarín, entonces hay un riesgo”, expresó la coreógrafa.