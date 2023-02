Joven viajó con su exnovio a Bali para no perderse las vacaciones que pagaron hace un año: “Están viviendo una comedia romántica”

Al ser un viaje no reembolsable, la pareja no tuvo más remedio que viajar juntos.

Planear un viaje puede ser muy estresante. Debido a esto, muchos deciden comprar el boleto con mucho tiempo de anticipación. Este fue el caso de una tiktoker que, junto a su pareja, compró pasajes a Indonesia; sin embargo, no esperaban terminar la relación siete meses antes. El caso no tardó en hacerse viral.

Tuvo que viajar junto a su expareja

La usuaria de TikTok (@documentwithmi) hizo público el momento incómodo que vivió en un avión. En las imágenes, se puede apreciar a la joven en su asiento y junto a ella se encontraba su exnovio.

“Cuando reservaste un viaje a Bali no reembolsable con un año de anticipación, pero rompiste hace siete meses”, escribió Mimi en la descripción del video. Y es que, tanto ella como su ex, decidieron viajar juntos a Bali, Indonesia, para no perder el dinero que invirtieron en los pasajes.

La reacción de los usuarios

El video se hizo viral en pocas horas y actualmente tiene 37.8 millones de reproducciones en TikTok. Este caso generó revuelo entre los usuarios, quienes bromearon sobre el tema y preguntaron sobre los planes que tenían en la isla.

“Estoy aquí viendo tiktok y ellos viviendo una comedia romántica”, “Conviértanse en mejores amigos”, “Conozco varias personas que les paso esto y terminaron volviendo con sus exs”, “El mío vendió mi boleto”, escribieron algunos internautas.