Joven argentina muestra su departamento en Dinamarca e internautas la felicitan: “Vive mejor que el 90% de latinos”

No cabe duda que hay grandes diferencias entre una estancia en Europa y otra en Latinoamérica. Y es que, de acuerdo a un video reciente en la plataforma de Twitter, una joven argentina se animó a mostrar la vivienda en la que vive actualmente en Dinamarca. Su publicación no tardó en hacerse viral en redes sociales, generando un gran debate entre miles de usuarios.

Lujos de Dinamarca

Mediante una cuenta de Twitter (@gonsanchezrey), miles de personas pudieron conocer la lujosa vivienda de una joven estudiante argentina en Dinamarca. Según lo que cuenta en el clip, la muchacha no utiliza zapatos dentro de su casa, ya que en ese país no se usan las mencionadas prendas.

“Había prometido hacer un video sobre cómo es mi casa acá. Tengo una casa de estudiantes, así que vamos a empezar”, fue el inicio de la explicación de la joven, mientras mostraba cada aire de su departamento.

Asimismo, la argentina muestra el ambiente donde se ubica su cama, escritorio de trabajo, computadora y televisión. De acuerdo a las imágenes, las cocinas en Dinamarca suelen ser bastante pequeñas. “Son para una sola persona”, mencionó la muchacha.

Debate por estadía en Europa

Tras el llamativo testimonio de la joven, miles de usuarios participaron de un arduo debate en redes sociales. Lo más llamativo entre el gran número de comentarios es que muchos aseguran que la delincuencia no existe en tierras europeas.

“Está bueno. Conozco estudiantes de clase media que pagan fortunas de alquiler por algo mucho peor que eso”, “Puede salir a filmar con el celular tranquilamente”, “No conozco esa zona, no sé cuál es, pero tuve la suerte de conocer Copenhague y me pareció la ciudad más primer mundo que conocí, y vivo en USA”, “No te matan a tiros cuando te vas a tomar un helado a las 2 a.m. Imbatible”, fueron algunos de los comentarios más curiosos.