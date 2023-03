Público asalta a cantante argentino en plena presentación en vivo: "¿Por qué me tratan de esta forma?"

¡Terrible accidente! Los conciertos en vivo suelen ser visitados por todo tipo de personas, lo que algunas veces puede causar diversos imprevistos. Esto quedó evidenciado recientemente en una presentación en una discoteca de Buenos Aires, donde el vocalista Ulises Bueno fue lanzado y asaltado por el público. El hecho fue difundido en redes sociales, donde no tardó en hacerse viral.

Le robaron sus pertenencias

El incidente ocurrió en la discoteca Tornado, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El protagonista de la historia fue el cantante Ulises Bueno, quien buscó mantener una cercanía especial con los fanáticos asistentes a su presentación en directo.

Lee también: Repartidor fue aplaudido por llevar pedido hasta concierto de Morat y fans piden recompensa: "Propina, propina"

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el vocalista quiso saludar a los asistentes al concierto, por lo que decidió estirarles la mano para establecer un lazo de cercanía. Sin embargo, de manera completamente inesperada, el cantante fue jalado agresivamente, cayendo entre la multitud.

Para su mala suerte, tras caer al lugar del público, Ulises Bueno fue abordado por un gran número de personas. Aprovechando la incertidumbre de la situación, los asistentes habrían robado las pertenencias al cantante.

Lee también: Hombre gana la lotería y compra lápida para su hijo fallecido hace más de seis años: “Al fin pudimos darle un lugar para descansar”

“¡Pará loco, pará! ¿Por qué me tiraron del escenario?”, gritó Bueno de manera desesperada, luego de que los asistentes le hurtaron su gorra, cadenas de oro y auriculares.

Molesto por la situación

Tras el polémico incidente, el cantante argentino Ulises Bueno llamó la atención a sus fanáticos, asegurando que fue una completa falta de respeto. “Se fueron al car*j*, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para qué me traten de esta forma?”, mencionó el vocalista.