Mujer le deja mensaje a su expareja en su auto: “Fede, llámame”

Un nuevo video viral sorprendió a los usuarios. Se trata del pedido desesperado de una mujer, pidiéndole a su exnovio que la llame porque tiene un atraso menstrual. El hecho fue registrado en la provincia de Santa Fe en Argentina.

Mujer le deja un mensaje en el carro

El video fue publicado en TikTok por @humanosdesantafe, cuenta que se dedica a subir imágenes de momentos divertidos en la provincia. En esta ocasión, la protagonista fue una mujer que fue al extremo para intentar comunicarse con su expareja.

Al no recibir ninguna respuesta, decidió ir a su casa y dejarle un anuncio en su auto. “Fede, no me viene, llámame”, se puede leer en la ventana trasera del vehículo. Aunque se desconoce qué sucedió, todo parece indicar que hubo una pelea entre la pareja y la mujer busca que su ex se haga responsable de su posible embarazo.

La respuesta de los usuarios

El video no tardó en hacerse viral y ya suma más de 2.6 millones de reproducciones y 31.7 mil ‘me gusta’ en la red social.

“Fede se fue a Qatar a ver Argentina campeón”, “Fede, corre amigo”, “El verdadero llamado de emergencia”, “F por Fede”, “Se lo vio a Fede cruzando la frontera con unos coyotes”, “Desde entonces, no se sabe el paradero de Fede”, escribieron los internautas.