¡Se comió hasta la flor! Mujer se indigna por pedir tallarines de $50 y recibir tres fideos: “Cuando te quieres hacer la fina”

Una mujer se convirtió en viral, luego de probar un platillo gourmet en un lujoso restaurante en Miami. Sin embargo, quedó sorprendida al ver la cantidad de comida que le sirvieron. Este video generó diversas reacciones en TikTok.

Mujer gastó 50 dólares por un platillo

En el clip publicado por la usuaria de TikTok @thecifrefamily, la mujer compartió su experiencia en un lujoso restaurante, que visitó junto a su familia. La internauta explicó que pidió un plato de pasta, el cual costada 50 dólares.

Pero cuando el mozo trajo su plato, quedó en shock al ver la pequeña cantidad de tallarines, un poco de crema y una flor de decoración. “Esto pasa cuando quieres hacerte de la fina y venir a cenar en Miami”, mencionó la mujer muy indignada.

En otro video, la mujer muestra que terminó su plato de un solo bocado y hasta se comió la flor del plato.

La opinión de los usuarios

El video de TikTok consiguió más de 8 millones de reproducciones. Asimismo, miles de internautas bromearon sobre el tema, pero algunos manifestaron su queja por el precio elevado y la poca cantidad del platillo.

“Te están cobrando la flor”; “A mi me traen ese plato y muerdo al mesero”; “Por cincuenta dólares me como la flor, el mantel, los cubiertos y si viene el manager también me lo como”; “Elijo 50 salchipapas”; “Yo me llevo el plato y los cubiertos”, fueron algunos comentarios.