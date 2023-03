Tiktokers aseguran que los dolores menstruales no son reales: “Es una ilusión de nuestra mente"

Cada mes, las mujeres tienen que lidiar con los síntomas menstruales. En esos días, algunas pueden sentirse muy incómodas por los calambres y algunas -simplemente- quedan incapacitadas por el dolor intenso que sienten.

Sin embargo, hay personas que creen que estos dolores son “exageraciones”, tal y como lo indicaron dos hombres, quienes aseguran que los síntomas menstruales son solo “ilusiones”.

Tiktokers no creen en el dolor menstrual

El fragmento del podcast ¿Cuánto lo quieres? (@cuantoloquieres) fue publicado por la tiktoker Carla Galeote (@carlagaleote), quien reaccionó a las afirmaciones de ambos jóvenes.

“Mujeres que han padecido reglas muy dolorosas, sus descendientes padecen reglas muy dolorosas y es porque las han visto en casa”, mencionó uno de ellos muy seguro. “Ya se sabe que no tienen que ser dolorosas porque hay un montón de herramientas para evitarlo”, sentenciaron los hombres ante la sorpresa de la joven.

Asimismo, se animaron a aconsejar a las mujeres a visitar a una fisioterapeuta de suelo pélvico si sentían demasiado dolor.

La respuesta de las usuarias

El clip de la reacción de Carla alcanzó los 1.6 millones de reproducciones. De inmediato, cientos de mujeres se mostraron indignadas por la desinformación.

“La regla no existe chicas es una ilusión de nuestra mente"; "Se me fue la endometriosis gracias a ellos”; “Hubo una vez que vomité en la calle y casi me desmayo del dolor. Me alegra saber que era una ilusión”; “No sabía que el dolor que me dejaba inmovilizada no era real”; “Sufriré en silencio para no darle ese falso dolor en herencia a mis hijos”, escribieron.