¡Una locura! Hinchas argentinos renombra la calle Francia por calle Scaloneta

La alegría del pueblo argentino es inmensa luego de que su selección se coronara campeona del mundo en Qatar 2022.

Miles de hinchas salieron a las calles para unirse a los festejos, aunque otros decidieron celebrarlo de diferente manera.

Por ejemplo, una pareja de esposos cambió el nombre de la calle Francia por Scaloneta.

El momento fue grabado y subido a la plataforma china TikTok, donde se volvió viral a las pocas horas de ser publicado.

La calle Scaloneta

Después de la obtención de su tercera estrella en el Mundial Qatar 2022, la Selección Argentina se encuentra en Buenos Aires para seguir con la celebración. Varios puntos de la ciudad han sido apoderados por enormes grupos de aficionados, quienes quieren ver de cerca a sus jugadores.

Aunque, en otros lugares dentro del país, han encontrado una forma más creativa de conmemorar el logro que consiguieron los dirigidos por Lionel Scaloni.

La cuenta Luchemos por la vida (con nombre de usuario '@luchemosporlavida') subió un video donde dos hinchas decidieron cambiarle el nombre a la calle Francia. Ahora, pasaría a llamarse la calle Scaloneta, en referencia al técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni.

El video no tardó en hacerse viral, ya que ahora tiene 7 millones de reproducciones y 513.1 mil 'me gusta'. "Necesito vivir en la calle Scaloneta", "Me encanto", "Que genio", fueron los mensajes que dejaron los cibernautas en la publicación.