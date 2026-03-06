Cartelera Cine en Lima y Perú hoy viernes 06 de marzo

Sinopsis

¡Disfruta ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN – SUMMER EDITION en la gran pantalla! Desde su primer encuentro hasta los escenarios que dominan hoy en día, el camino de ENHYPEN es una historia de crecimiento, unidad y conexión. Con millones de álbumes vendidos en un año, un debut que rompió todos los récords en el Tokyo Dome, su primer gran premio en 2025 y su memorable presentación en Coachella, el éxito del grupo nace del lazo inquebrantable que comparten con los ENGENE. Esta película de concierto captura la esencia de ese vínculo: electrizantes actuaciones en vivo, la intensidad de los ensayos, momentos íntimos entre bastidores y el día a día de los miembros recorriendo Japón en pleno verano. Más que un concierto, es una celebración de la conexión que une a ENHYPEN con los ENGENE, un vínculo que sigue fortaleciéndose y que los impulsa juntos hacia el futuro.