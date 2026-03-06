Estrenos de Películas hoy 06 de marzo del 2026

Neil McCauley es un experto ladrón. Su filosofía consiste en vivir sin ataduras que puedan constituir un obstáculo, si las cosas se complican. Su banda la forman criminales profesionales tan cualificados que pueden impresionar incluso al detective Vincent Hanna. Pero Hannah vive tan obsesionado con su trabajo que llega incluso a poner en peligro su relación sentimental. Cuando la banda de McCauley prepara el golpe definitivo y el equipo de Hannah intenta evitarlo, cada uno de ellos comprende que tiene que vérselas con una de las mentes más brillantes a la que se ha enfrentado en su carrera.
Ash (Riz Ahmed) es un negociador especializado en conflictos entre grandes empresas y denunciantes. Frío, metódico y casi invisible gracias al sofisticado sistema de comunicaciones, de nombre RELAY, con el que trabaja. Pero su mundo da un giro cuando recibe la llamada de Sarah (Lily James), una exempleada de una farmacéutica que posee información peligrosa y teme por su vida. Lo que empieza como un caso más se transforma en una carrera contrarreloj: filtraciones, persecuciones y traiciones los arrastran a ambos a una peligrosa conspiración.
En su especial debut en HBO, el comediante Chris Fleming irrumpe en pantalla con su entusiasmo contagioso y su estilo único.
Ben Carson (Kiefer Sutherland) ha tenido días mejores. Ha pasado casi un año desde que el inestable detective fuera suspendido de su trabajo en el Departamento de Policía de Nueva York tras haber disparado por error a otro policía que trabajaba de incógnito, un fatal accidente que no sólo le costó su trabajo, sino que le llevó al alcoholismo y lo alejó de su familia.
Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien.
Irene Kelly es una mujer que, en un intento de vengar la muerte de su hija, viaja a través de distintas realidades para matar una y otra vez al asesino. Su obsesión por la venganza pronto se convierte en una adicción que amenaza con poner en jaque la humanidad.
La psicóloga Helen Hudson es especialista en asesinos en serie. Desentrañar las mentes de sus pacientes es un trabajo peligroso, tanto que uno de ellos está a punto de matarla. Ahora sufre de agorafobia y vive recluida en su apartamento con el temor de volver a escuchar la voz amenazante de un psicópata.
Ambientada en una sociedad futura. El hallazgo de una fórmula contra el envejecimiento trae consigo no solo superpoblación, sino también la transformación del tiempo en moneda de cambio, que permite sufragar tanto lujos como necesidades. Los ricos pueden vivir para siempre, pero los demás tendrán que negociar cada minuto de vida, y los pobres mueren jóvenes. Después de conseguir, por casualidad, una inmensa cantidad de tiempo, Will Salas, un joven obrero, será perseguido por unos policías corruptos conocidos como "los guardianes del tiempo". En su huida, Will tomará como rehén a una joven de familia adinerada.
La historia gira en torno a las aventuras de una pareja, una mujer normal que sólo quiere acudir a una boda, y un hombre que parece un agente secreto, a lo largo y ancho del planeta. Ambos se encuentran repetidas veces a lo largo de diversos lugares, condenados a estar juntos en una serie de persecuciones donde nadie es quien parece ser
Una joven perseguida por un acosador es recluida contra su voluntad en una institución mental donde se ha de enfrentar a su mayor temor, pero ¿es real o es producto de sus delirios?
Henry (Ryan Gosling), un joven mentalmente perturbado, le anuncia a Sam Forster, su psiquiatra (Ewan McGregor), que piensa suicidarse en un plazo de tres días, cosa que el psiquiatra intentará evitar. Por su parte, Henry se dedica a enturbiar la relación de Sam con su novia Lila (Naomi Watts), pintora y antigua paciente suya. Poco a poco, la sólida y arraigada racionalidad de Sam empieza a tambalearse. Sometido a situaciones cada vez más surrealistas, llega un momento en que ya no puede distinguir entre realidad y ficción, y su yo y el de Henry se confunden.
'Vampires Suck' es una comedia sobre la ansiedad adolescente. Becca es una adolescente no vampiro que se debate entre dos chicos. Antes de que pueda elegir, Becca debe sortear a su padre, quien avergüenza a su hija por tratarla como si fuera una niña. Mientras tanto, los amigos de Becca deberán lidiar con sus propios problemas amorosos, chocando todos ellos en el baile de graduación. Parodia de la creciente moda de las películas vampíricas, tomando "Crepúsculo" como eje.
Han empezado las vacaciones y Lewis está listo para marcharse en coche con Venna, la chica de sus sueños, que acaba de romper con su novio. Pero sus planes se van al garete cuando tiene que desviarse para recoger a Fuller, su hermano mayor, famoso por meterse en líos, que ha vuelto a hacer de las suyas.
Pete Garrison era el agente especial de la Casa Blanca más condecorado de la historia, la última línea de defensa del presidente. Pero, cuando se empieza a sospechar que forma parte de una conspiración para asesinarlo, no tendrá más remedio que servirse de todo su conocimiento y habilidades para probar su inocencia.
Tres ejes narrativos independientes uno del otro, que con el correr de los minutos empiezan a conectarse, forman la base a través de la cual se desarrolla la trama de la película. El principal de ellos tiene como centro de acción a Nathan Conrad (Michael Douglas), un brillante psiquiatra de New York que, tras atender a una joven y misteriosa paciente, ve como su vida cambia abruptamente una mañana, cuando su pequeña hija es secuestrada sin motivo aparente. El segundo eje muestra al líder (Sean Bean) de una banda de ladrones de joyas en busca de venganza a cualquier costo luego de haber sido traicionado por unos de sus socios. Y el tercero cierra el triángulo con la investigación que la policía interpretada por Jennifer Esposito inicia a raíz de dos violentos asesinatos.
Samantha, la hija del presidente de Estados Unidos, pide a su padre que le permita ir a la Universidad sin ser vigilada por el Servicio Secreto. Allí se enamorará de un joven que esconde un secreto. Un año después de terminar "Dawson Crece", la serie que la lanzó a la fama, Katie Holmes protagonizó esta comedia romántica ubicada en la Casa Blanca. Dirigida por el actor Forest Whitaker, en su quinta incursión tras las cámaras, la cinta tuvo un secundario de lujo: Michael Keaton en el papel de presidente de los Estados Unidos.
Un contratista en materia de defensa, Brian Gilcrest (Bradley Cooper), supervisa el lanzamiento de un satélite desde Hawai junto a una piloto de las Fuerzas Aéreas, Allison Ng (Emma Stone), por la que comienza a sentir algo. Además en la isla se reencontrará con el viejo amor de su vida, Tracy Woodside (Rachel McAdams), ahora casada y con dos hijos.
Un grupo de justos asesinos llamado The Collective apuntan a una red de tráfico de personas altamente sofisticada respaldada por una red de multimillonarios intocables. Con la espalda contra la pared, The Collective no tiene más remedio que poner su misión más importante en manos del asesino novato Sam Alexander.
1971. Estados Unidos. El país permanece dividido por la escalada de la guerra en Vietnam. Miles de jóvenes norteamericanos yacen muertos en suelo extranjero. Y en Fort Polk, Luisiana, miles más se preparan para correr su misma suerte. La sombra del combate pende sobre los hombres de la Compañía A, Segundo Pelotón en la medida que encaran la recta final de su período de entrenamiento en la infantería. Van a ser enviados a la guerra. Pero cada uno de ellos afronta su inminente destino de una manera distinta.
El matrimonio de Edward (Richard Gere) y Connie Sumner (Diane Lane) parece ir bien: tienen dinero, posición, un niño y una bonita casa en un barrio residencial de las afueras de Nueva York. Pero un día, en Manhattan, Connie conoce a Paul (Olivier Martinez), un joven y atractivo coleccionista de libros de origen francés. Ambos comienzan una relación adúltera de insospechadas consecuencias.