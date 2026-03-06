Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 06 de marzo del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
6 de Marzo del 2026
Fuego contra fuego
Fuego contra fuego
2h 50minCrimen,Acción & Aventura,Drama1995
Director: Michael Mann
Reparto: Al Pacino,Robert De Niro,Val Kilmer,Jon Voight,Tom Sizemore,Diane Venora,Amy Brenneman,Ashley Judd,Mykelti Williamson,Wes Studi,Ted Levine,Natalie Portman,William Fichtner,Kevin Gage,Hank Azaria
Valoración:
IMBD 8.3
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

Neil McCauley es un experto ladrón. Su filosofía consiste en vivir sin ataduras que puedan constituir un obstáculo, si las cosas se complican. Su banda la forman criminales profesionales tan cualificados que pueden impresionar incluso al detective Vincent Hanna. Pero Hannah vive tan obsesionado con su trabajo que llega incluso a poner en peligro su relación sentimental. Cuando la banda de McCauley prepara el golpe definitivo y el equipo de Hannah intenta evitarlo, cada uno de ellos comprende que tiene que vérselas con una de las mentes más brillantes a la que se ha enfrentado en su carrera.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Relay (El intermediario)
Relay (El intermediario)
1h 52minAcción & Aventura,Drama,Misterio & Suspense2025
Director: David Mackenzie
Reparto: Riz Ahmed,Lily James,Sam Worthington,Willa Fitzgerald,Eisa Davis,Matthew Maher,Victor Garber,Jared Abrahamson,Pun Bandhu,Seth Barrish,Jamie Ann Burke,Grant Harrison,Jason Nuzzo,David Ryan Smith,Lou Liberatore
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 80
Sinopsis

Ash (Riz Ahmed) es un negociador especializado en conflictos entre grandes empresas y denunciantes. Frío, metódico y casi invisible gracias al sofisticado sistema de comunicaciones, de nombre RELAY, con el que trabaja. Pero su mundo da un giro cuando recibe la llamada de Sarah (Lily James), una exempleada de una farmacéutica que posee información peligrosa y teme por su vida. Lo que empieza como un caso más se transforma en una carrera contrarreloj: filtraciones, persecuciones y traiciones los arrastran a ambos a una peligrosa conspiración.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Chris Fleming en directo desde el Palace
Chris Fleming en directo desde el Palace
1h 15minComedia2026
Director: Bill Benz
Reparto: Chris Fleming
Valoración:
IMBD 6
Sinopsis

En su especial debut en HBO, el comediante Chris Fleming irrumpe en pantalla con su entusiasmo contagioso y su estilo único.

¿Dónde verla?
HBO Max
Reflejos
Reflejos
R1h 51minMisterio & Suspense,Terror2008
Director: Alexandre Aja
Reparto: Kiefer Sutherland,Paula Patton,Amy Smart,Jason Flemyng,Cameron Boyce,Arika Gluck,Ioana Abur,Mary Beth Peil,John Shrapnel,Tim Ahern,Julian Glover,Josh Cole,Ezra Buzzington,Aida Doina,Darren Kent
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 15
Sinopsis

Ben Carson (Kiefer Sutherland) ha tenido días mejores. Ha pasado casi un año desde que el inestable detective fuera suspendido de su trabajo en el Departamento de Policía de Nueva York tras haber disparado por error a otro policía que trabajaba de incógnito, un fatal accidente que no sólo le costó su trabajo, sino que le llevó al alcoholismo y lo alejó de su familia.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Alien: Romulus
Alien: Romulus
141h 59minTerror,Ciencia ficción,Misterio & Suspense2024
Director: Fede Álvarez
Reparto: Cailee Spaeny,David Jonsson,Archie Renaux,Isabela Merced,Spike Fearn,Aileen Wu,Rosie Ede,Trevor Newlin,Daniel Betts
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 80
Sinopsis

Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Redux Redux
Redux Redux
1h 49minCiencia ficción,Misterio & Suspense,Acción & Aventura,Crimen,Drama,Fantasía,Terror2026
Director: Kevin McManus,Matthew McManus
Reparto: Michaela McManus,Jeremy Holm,Jim Cummings,Taylor Misiak,Dendrie Taylor,Derick Alexander,Raphael Chestang,Debra Christofferson,Minita Gandhi,London Garcia,Michael Manuel,Remy Ortiz,Dan Perrault,Tamika Simpkins,Grace Van Dien
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 97
Sinopsis

Irene Kelly es una mujer que, en un intento de vengar la muerte de su hija, viaja a través de distintas realidades para matar una y otra vez al asesino. Su obsesión por la venganza pronto se convierte en una adicción que amenaza con poner en jaque la humanidad.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Copycat
Copycat
2h 4minCrimen,Misterio & Suspense,Drama1995
Director: Jon Amiel
Reparto: Sigourney Weaver,Holly Hunter,Dermot Mulroney,William McNamara,Harry Connick Jr.,J.E. Freeman,Will Patton,John Rothman,Shannon O'Hurley,Bob Greene,Tony Haney,Danny Kovacs,Tahmus Rounds,Scott Devenney,David Michael Silverman
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 76
Sinopsis

La psicóloga Helen Hudson es especialista en asesinos en serie. Desentrañar las mentes de sus pacientes es un trabajo peligroso, tanto que uno de ellos está a punto de matarla. Ahora sufre de agorafobia y vive recluida en su apartamento con el temor de volver a escuchar la voz amenazante de un psicópata.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
In Time
In Time
PG-131h 49minMisterio & Suspense,Drama,Acción & Aventura,Ciencia ficción2011
Director: Andrew Niccol
Reparto: Justin Timberlake,Amanda Seyfried,Cillian Murphy,Olivia Wilde,Alex Pettyfer,Johnny Galecki,Matt Bomer,Vincent Kartheiser,Yaya DaCosta,Toby Hemingway,Bella Heathcote,Shyloh Oostwald,Emma Fitzpatrick,Will Harris,Michael William Freeman
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 36
Sinopsis

Ambientada en una sociedad futura. El hallazgo de una fórmula contra el envejecimiento trae consigo no solo superpoblación, sino también la transformación del tiempo en moneda de cambio, que permite sufragar tanto lujos como necesidades. Los ricos pueden vivir para siempre, pero los demás tendrán que negociar cada minuto de vida, y los pobres mueren jóvenes. Después de conseguir, por casualidad, una inmensa cantidad de tiempo, Will Salas, un joven obrero, será perseguido por unos policías corruptos conocidos como "los guardianes del tiempo". En su huida, Will tomará como rehén a una joven de familia adinerada.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Noche y día
Noche y día
PG-131h 49minAcción & Aventura,Comedia2010
Director: James Mangold
Reparto: Tom Cruise,Cameron Diaz,Peter Sarsgaard,Viola Davis,Jordi Mollà,Paul Dano,Maggie Grace,Marc Blucas,Celia Weston,Falk Hentschel,Lennie Loftin,Rich Manley,Dale Dye,Gal Gadot,Jack O'Connell
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 51
Sinopsis

La historia gira en torno a las aventuras de una pareja, una mujer normal que sólo quiere acudir a una boda, y un hombre que parece un agente secreto, a lo largo y ancho del planeta. Ambos se encuentran repetidas veces a lo largo de diversos lugares, condenados a estar juntos en una serie de persecuciones donde nadie es quien parece ser

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Perturbada
Perturbada
R1h 38minTerror,Misterio & Suspense,Drama2018
Director: Steven Soderbergh
Reparto: Claire Foy,Joshua Leonard,Jay Pharoah,Juno Temple,Aimee Mullins,Amy Irving,Sarah Stiles,Marc Kudisch,Colin Woodell,Myra Lucretia Taylor,Lynda Mauze,Zach Cherry,Raúl Castillo,Michael Mihm,Robert Kelly
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 80
Sinopsis

Una joven perseguida por un acosador es recluida contra su voluntad en una institución mental donde se ha de enfrentar a su mayor temor, pero ¿es real o es producto de sus delirios?

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Tránsito
Tránsito
R1h 39minMisterio & Suspense,Drama2005
Director: Marc Forster
Reparto: Ewan McGregor,Naomi Watts,Ryan Gosling,Kate Burton,Elizabeth Reaser,Bob Hoskins,BD Wong,Janeane Garofalo,John Tormey,José Ramón Rosario,Becky Ann Baker,Lisa Kron,Gregory Mitchell,Jessica Hecht,Sterling K. Brown
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 26
Sinopsis

Henry (Ryan Gosling), un joven mentalmente perturbado, le anuncia a Sam Forster, su psiquiatra (Ewan McGregor), que piensa suicidarse en un plazo de tres días, cosa que el psiquiatra intentará evitar. Por su parte, Henry se dedica a enturbiar la relación de Sam con su novia Lila (Naomi Watts), pintora y antigua paciente suya. Poco a poco, la sólida y arraigada racionalidad de Sam empieza a tambalearse. Sometido a situaciones cada vez más surrealistas, llega un momento en que ya no puede distinguir entre realidad y ficción, y su yo y el de Henry se confunden.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Híncame el diente
Híncame el diente
PG-131h 30minComedia,Terror2010
Director: Jason Friedberg,Aaron Seltzer
Reparto: Jenn Proske,Matt Lanter,Chris Riggi,Diedrich Bader,Anneliese Van Der Pol,Ken Jeong,Arielle Kebbel,Kelsey Ford,Emily Brobst,Crista Flanagan,Dave Foley,Mike Mayhall,Bradley Dodds,Marcelle Baer,Jun Hee Lee
Valoración:
IMBD 3.5
Rotten Tomatoes 4
Sinopsis

'Vampires Suck' es una comedia sobre la ansiedad adolescente. Becca es una adolescente no vampiro que se debate entre dos chicos. Antes de que pueda elegir, Becca debe sortear a su padre, quien avergüenza a su hija por tratarla como si fuera una niña. Mientras tanto, los amigos de Becca deberán lidiar con sus propios problemas amorosos, chocando todos ellos en el baile de graduación. Parodia de la creciente moda de las películas vampíricas, tomando "Crepúsculo" como eje.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Nunca juegues con extraños
Nunca juegues con extraños
R1h 37minMisterio & Suspense2001
Director: John Dahl
Reparto: Paul Walker,Steve Zahn,Leelee Sobieski,Ted Levine,Michael McCleery,Dell Yount,Rachel Singer,Jim Beaver,Jessica Bowman,Stuart Stone,Basil Wallace,Brian Leckner,Mary Wickliffe,McKenzie Satterthwaite,Kenneth White
Valoración:
IMBD 6.6
Rotten Tomatoes 74
Sinopsis

Han empezado las vacaciones y Lewis está listo para marcharse en coche con Venna, la chica de sus sueños, que acaba de romper con su novio. Pero sus planes se van al garete cuando tiene que desviarse para recoger a Fuller, su hermano mayor, famoso por meterse en líos, que ha vuelto a hacer de las suyas.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La sombra de la sospecha
La sombra de la sospecha
PG-131h 48minMisterio & Suspense,Crimen,Acción & Aventura2006
Director: Clark Johnson
Reparto: Michael Douglas,Kiefer Sutherland,Eva Longoria,Martin Donovan,Kim Basinger,Ritchie Coster,Blair Brown,David Rasche,Kristin Lehman,Raynor Scheine,Chuck Shamata,Paul Calderon,Clark Johnson,Raoul Bhaneja,Yanna McIntosh
Valoración:
IMBD 6.1
Rotten Tomatoes 34
Sinopsis

Pete Garrison era el agente especial de la Casa Blanca más condecorado de la historia, la última línea de defensa del presidente. Pero, cuando se empieza a sospechar que forma parte de una conspiración para asesinarlo, no tendrá más remedio que servirse de todo su conocimiento y habilidades para probar su inocencia.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Ni una palabra
Ni una palabra
141h 53minMisterio & Suspense,Crimen,Drama2001
Director: Gary Fleder
Reparto: Michael Douglas,Sean Bean,Brittany Murphy,Skye McCole Bartusiak,Guy Torry,Jennifer Esposito,Famke Janssen,Oliver Platt,Shawn Doyle,Victor Argo,Conrad Goode,Paul Schulze,Lance Reddick,Aidan Devine,Alex Campbell
Valoración:
IMBD 6.3
Rotten Tomatoes 24
Sinopsis

Tres ejes narrativos independientes uno del otro, que con el correr de los minutos empiezan a conectarse, forman la base a través de la cual se desarrolla la trama de la película. El principal de ellos tiene como centro de acción a Nathan Conrad (Michael Douglas), un brillante psiquiatra de New York que, tras atender a una joven y misteriosa paciente, ve como su vida cambia abruptamente una mañana, cuando su pequeña hija es secuestrada sin motivo aparente. El segundo eje muestra al líder (Sean Bean) de una banda de ladrones de joyas en busca de venganza a cualquier costo luego de haber sido traicionado por unos de sus socios. Y el tercero cierra el triángulo con la investigación que la policía interpretada por Jennifer Esposito inicia a raíz de dos violentos asesinatos.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Una hija diferente
Una hija diferente
1h 45minFamilia,Comedia,Drama,Romance,Europeas2004
Director: Forest Whitaker
Reparto: Katie Holmes,Marc Blucas,Amerie,Michael Keaton,Margaret Colin,Lela Rochon,Michael Milhoan,Dwayne Adway,Hollis Hill,Ken Moreno,Andrew Caple-Shaw,Alex Avant,Barry Livingston,Piper Cochrane,Adam Donshik
Valoración:
IMBD 5.2
Rotten Tomatoes 8
Sinopsis

Samantha, la hija del presidente de Estados Unidos, pide a su padre que le permita ir a la Universidad sin ser vigilada por el Servicio Secreto. Allí se enamorará de un joven que esconde un secreto. Un año después de terminar "Dawson Crece", la serie que la lanzó a la fama, Katie Holmes protagonizó esta comedia romántica ubicada en la Casa Blanca. Dirigida por el actor Forest Whitaker, en su quinta incursión tras las cámaras, la cinta tuvo un secundario de lujo: Michael Keaton en el papel de presidente de los Estados Unidos.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Bajo el mismo cielo
Bajo el mismo cielo
1h 45minComedia,Romance,Drama,Europeas2015
Director: Cameron Crowe
Reparto: Bradley Cooper,Emma Stone,Rachel McAdams,Bill Murray,John Krasinski,Danny McBride,Alec Baldwin,Bill Camp,Jaeden Martell,Danielle Rose Russell,Michael Chernus,Edi Gathegi,Dennis "Bumpy" Kanahele,Elizabeth Marvel,Ivana Miličević
Valoración:
IMBD 5.4
Rotten Tomatoes 20
Sinopsis

Un contratista en materia de defensa, Brian Gilcrest (Bradley Cooper), supervisa el lanzamiento de un satélite desde Hawai junto a una piloto de las Fuerzas Aéreas, Allison Ng (Emma Stone), por la que comienza a sentir algo. Además en la isla se reencontrará con el viejo amor de su vida, Tracy Woodside (Rachel McAdams), ahora casada y con dos hijos.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
El col·lectiu
El col·lectiu
PG-131h 26minAcción & Aventura,Misterio & Suspense2023
Director: Tom DeNucci
Reparto: Lucas Till,Ruby Rose,Tyrese Gibson,Don Johnson,Mercedes Varnado,Paul Ben-Victor,John Fiore,Levon Panek,Megan Danielle Gerald
Valoración:
IMBD 3.3
Sinopsis

Un grupo de justos asesinos llamado The Collective apuntan a una red de tráfico de personas altamente sofisticada respaldada por una red de multimillonarios intocables. Con la espalda contra la pared, The Collective no tiene más remedio que poner su misión más importante en manos del asesino novato Sam Alexander.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Camino de guerra
Camino de guerra
R1h 41minGuerra,Drama2000
Director: Joel Schumacher
Reparto: Colin Farrell,Matthew Davis,Clifton Collins Jr.,Tom Guiry,Shea Whigham,James MacDonald,Michael Shannon,Cole Hauser,Neil Brown Jr.,Matt Gerald,Russell Richardson,Nick Searcy,Afemo Omilami,Keith Ewell,Stephen Fulton
Valoración:
IMBD 6.9
Rotten Tomatoes 78
Sinopsis

1971. Estados Unidos. El país permanece dividido por la escalada de la guerra en Vietnam. Miles de jóvenes norteamericanos yacen muertos en suelo extranjero. Y en Fort Polk, Luisiana, miles más se preparan para correr su misma suerte. La sombra del combate pende sobre los hombres de la Compañía A, Segundo Pelotón en la medida que encaran la recta final de su período de entrenamiento en la infantería. Van a ser enviados a la guerra. Pero cada uno de ellos afronta su inminente destino de una manera distinta.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Infiel
Infiel
R2h 4minMisterio & Suspense,Drama,Romance2002
Director: Adrian Lyne
Reparto: Richard Gere,Diane Lane,Olivier Martinez,Erik Per Sullivan,Željko Ivanek,Gary Basaraba,Kate Burton,Margaret Colin,Chad Lowe,Dominic Chianese,Myra Lucretia Taylor,Michelle Monaghan,Lisa Emery,Michael Emerson,Geoffrey Nauffts
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 51
Sinopsis

El matrimonio de Edward (Richard Gere) y Connie Sumner (Diane Lane) parece ir bien: tienen dinero, posición, un niño y una bonita casa en un barrio residencial de las afueras de Nueva York. Pero un día, en Manhattan, Connie conoce a Paul (Olivier Martinez), un joven y atractivo coleccionista de libros de origen francés. Ambos comienzan una relación adúltera de insospechadas consecuencias.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
