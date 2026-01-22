Oscar 2026: esta es la lista completa de nominados a los premios de la Academia de Hollywood

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados a los Oscar 2026. La ceremonia de entrega de los premios se realizará el 15 de marzo en Los Ángeles.

La temporada de premios alcanzó oficialmente su punto más alto. El jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la esperada lista de nominados a los Premios Oscar 2026, el reconocimiento más prestigioso de la industria de Hollywood, que cada año distingue a las mejores películas, actuaciones y logros técnicos del cine.

El anuncio estuvo a cargo de los actores estadounidenses Danielle Brooks, recordada por la serie Orange Is the New Black, y Lewis Pullman, protagonista de Thunderbolts*. Ambos fueron los encargados de dar a conocer las producciones, intérpretes y cineastas que competirán en las 24 categorías de esta edición, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.

Como suele ocurrir, la lista dejó espacio para algunas sorpresas, pero también confirmó la presencia de varios títulos que ya se perfilaban como favoritos a lo largo del circuito previo de festivales y premios. Películas que marcaron conversación, actuaciones destacadas y propuestas autorales encontraron su lugar en la carrera final rumbo a la estatuilla dorada.

A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Oscar 2026...

Mejor Película

Bugonia

F1: La película

Una batalla tras otra

El agente secreto

Frankenstein

Valor sentimental

Pecadores

Hamnet

Marty supremo

Train Dreams



Mejor Director

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty supremo)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Ryan Coogler (Pecadores)

Mejor Actor

Timothée Chalamet (Marty supremo)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Pecadores)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental)



Mejor Actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Película Internacional

El agente secreto (Brasil)

Fue solo un accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Sirat (España)

Mejor Largometraje Documental





Mejor Cortometraje Documental

Mejor Cortometraje

Mejor Cortometraje Animado

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Canción Original

Mejor Sonido

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Producción

Mejor Edición

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejores Efectos Visuales

Mejor Casting

