Oscar 2026: esta es la lista completa de nominados a los premios de la Academia de Hollywood

La temporada de premios alcanzó oficialmente su punto más alto. El jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la esperada lista de nominados a los Premios Oscar 2026, el reconocimiento más prestigioso de la industria de Hollywood, que cada año distingue a las mejores películas, actuaciones y logros técnicos del cine.
El anuncio estuvo a cargo de los actores estadounidenses Danielle Brooks, recordada por la serie Orange Is the New Black, y Lewis Pullman, protagonista de Thunderbolts*. Ambos fueron los encargados de dar a conocer las producciones, intérpretes y cineastas que competirán en las 24 categorías de esta edición, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.
Como suele ocurrir, la lista dejó espacio para algunas sorpresas, pero también confirmó la presencia de varios títulos que ya se perfilaban como favoritos a lo largo del circuito previo de festivales y premios. Películas que marcaron conversación, actuaciones destacadas y propuestas autorales encontraron su lugar en la carrera final rumbo a la estatuilla dorada.
A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Oscar 2026...
Mejor Película
- Bugonia
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Frankenstein
- Valor sentimental
- Pecadores
- Hamnet
- Marty supremo
- Train Dreams
Mejor Director
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty supremo)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Ryan Coogler (Pecadores)
Mejor Actor
- Timothée Chalamet (Marty supremo)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Wagner Moura (El agente secreto)
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Pecadores)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
Mejor Actriz
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
- Amy Madigan (La hora de la desaparición)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Train Dreams
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Película Internacional
- El agente secreto (Brasil)
- Fue solo un accidente (Francia)
- Valor sentimental (Noruega)
- La voz de Hind Rajab (Túnez)
- Sirat (España)
Mejor Largometraje Documental
Mejor Cortometraje Documental
Mejor Cortometraje
Mejor Cortometraje Animado
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Canción Original
Mejor Sonido
Mejor Fotografía
Mejor Diseño de Producción
Mejor Edición
Mejor Diseño de Vestuario
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores Efectos Visuales
Mejor Casting