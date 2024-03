Estas son las predicciones de los Premios Oscar 2024: ¿quiénes son los favoritos? Esto dice la crítica peruana

La carrera hacia los Oscar 2024 llega a su punto culminante este fin de semana, después de una temporada de premios televisados emocionante, que coronó a Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan. Aunque algunas categorías aún carecen de un claro ganador, otras -como el mencionado filme- parecen tener la victoria asegurada.



El drama épico sobre la creación de la bomba atómica ha acaparado la atención con sus 13 nominaciones al Oscar, consolidándose como el favorito indiscutible. Además, otros nombres voceados para repetir victorias en sus respectivas categorías son Christopher Nolan, Lily Gladstone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph y Robert Downey Jr.



A continuación, presentamos nuestras predicciones para las categorías más importantes de los Premios Oscar 2024, junto con los comentarios de la crítica local.

'Oppenheimer' ha sido nominada a trece Premios Oscar 2024.Fuente: Universal Pictures

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Película?

American Fiction

Anatomy of a Fall (*)

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer (**) ⭐

Past Lives (***)

Poor Things

The Zone of Interest

(*) Anatomy of a Fall ha ganado el César

(**) Oppenheimer ha ganado el BAFTA, el Producers Guild of America Awards, el Globo de Oro en Drama, el Directors Guild Awards, el Critics' Choice Awards y el Screen Actors Guild Awards (a mejor elenco en una película)

(***) Past Lives ha ganado el Independent Spirit Awards

¿Qué dice la crítica sobre Oppenheimer?

"La victoria de Oppenheimer es un hecho", afirma Juan Carlos Ugarelli, crítico en Las Horas Rojas. Destaca que la película de Christopher Nolan ha "arrasado en las principales premiaciones televisadas de la temporada" y cuenta con el respaldo de los tres principales gremios de Hollywood: el de productores, el de directores y el de actores.



Sin embargo, en su opinión, la mejor película para ganar esta categoría es Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese. Ugarelli la describe como "un retrato amargo y escalofriante de los pozos de corrupción, codicia y falta de escrúpulos que se esconden bajo los cimientos de la sociedad estadounidense".

Christopher Nolan ha sido nominado a mejor director, por 'Oppenheimer'.Fuente: EFE

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Director?

Christopher Nolan, por Oppenheimer (*) ⭐

Martin Scorsese, por Killers of the Flower Moon

Yorgos Lanthimos, por Poor Things

Jonathan Glazer, por The Zone of Interest

Justine Triet, por Anatomy of a Fall (**)

(*) Christophoer Nolan ha ganado el Directors Guild Awards, el BAFTA, el Globo de Oro y el Critics' Choice Awards, por Oppenheimer

(**) Justine Triet ha ganado el César, por Anatomy of a Fall

¿Qué dice la crítica sobre Christopher Nolan?

"Christopher Nolan ha dominado la temporada de premios", señala Ugarelli. Con ocho nominaciones al Oscar, el aclamado cineasta aún no ha ganado, a pesar de ser una de las figuras más influyentes del siglo XXI. "Este es su año. Sin duda, recibirá su primer Oscar por Oppenheimer, lo que también será un merecido reconocimiento a su destacada filmografía".



Sin embargo, Ugarelli señala a Martin Scorsese como su favorito para el premio al mejor director por Killers of the Flower Moon. Destaca la habilidad de Scorsese para moverse fluidamente entre los géneros del western, el thriller, el policial y el drama judicial, así como su ingenioso toque maestro en el desenlace, "que devuelve al cine la capacidad de hipnotizar no solo con las imágenes".

Cillian Murphy ha sido nominado a mejor actor en los Premios Oscar 2024, por 'Oppenheimer'.Fuente: Universal Pictures

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Actor?

Bradley Cooper, por Maestro

Cillian Murphy, por Oppenheimer (*) ⭐

Colman Domingo, por Rustin

Jeffrey Wright, por American Fiction (**)

Paul Giamatti, por The Holdovers (***)

(*) Cillian Murphy ha ganado el BAFTA, el SAG Award y el Globo de Oro en Drama, por Oppenheimer

(**) Jeffrey Wright ha ganado el Independent Spirit Awards, por American Fiction

(***) Paul Giamatti ha ganado el Globo de Oro en Comedia y el Critics' Choice Awards, por The Holdovers

¿Qué dice la crítica sobre Cillian Murphy?

En la categoría de mejor actor, Rodrigo Bedoya, crítico de cine y docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, destaca a Cillian Murphy como el claro favorito por su papel en Oppenheimer. Enfatiza la importancia de la presencia del actor en la película, destacando su habilidad para encarnar el "ímpetu y la ambición del científico".



"Creo que Murphy representa muy bien las dudas posteriores, esa culpa del personaje. Nos da una muy buena actuación, que es intensa, como le gusta a la Academia", agrega. Sin embargo, Bedoya señala a Paul Giamatti como su favorito para el premio al mejor actor, basándose en su interpretación en The Holdovers y su "actuación más silenciosa, contenida y melancólica", pero "genuina".

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Actor de Reparto?

Robert Downey, Jr., por Oppenheimer (*) ⭐

⭐ Ryan Gosling, por Barbie

Robert De Niro, por Killers of the Flower Moon

Sterling K. Brown, por American Fiction

Mark Ruffalo, por Poor Things

(*) Robert Downey, Jr. ha ganado el BAFTA, el SAG Award, el Globo de Oro y el Critics' Choice Awards, por Oppenheimer

¿Qué dice la crítica sobre Robert Downey Jr.?

En cuanto a la categoría de mejor actor de reparto, Bedoya predice que el ganador será Robert Downey Jr., por Oppenheimer. Destaca la importancia de su personaje, especialmente en la parte final de la película, donde demuestra una "intensidad que requiere una presencia actoral muy fuerte". Según Bedoya, este papel parece haber sido "hecho para ganar un Oscar", lo que podría representar un momento de redención para el actor tras superar sus problemas de adicción.



Sin embargo, Bedoya considera que el actor merece ganar esta categoría es Sterling K. Brown por su interpretación en American Fiction. Destaca que Brown encarna un personaje extremadamente "interesante, complejo y problemático", con una profundidad y humanidad que lo hacen fascinante. "Creo que Brown era consciente de que su papel podía ser muy patético o podía tener una base muy humana, lo que hace que el personaje sea muy rico e interesante".

Lily Gladstone ha sido nominada a mejor actriz en los Premios Oscar 2024, por 'Killers of the Flower Moon'.Fuente: Paramount Pictures

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Actriz?

Emma Stone, por Poor Things (*) ⭐

⭐ Lily Gladstone, por Killers of the Flower Moon (**) ⭐

⭐ Carey Mulligan, por Maestro

Sandra Hüller, por Anatomy of a Fall (***)

Annette Bening, por Nyad

(*) Emma Stone ha ganado el BAFTA, el Globo de Oro en Comedia y el Critics' Choice Awards, por Poor Things

(**) Lily Gladstone ha ganado el SAG Award y el Globo de Oro en Drama, por Killers of the Flower Moon

(***) Sandra Hüller ha ganado el César, por Anatomy of a Fall

¿Qué dice la crítica sobre Emma Stone y Lily Gladstone?

El comentarista de cine Gianfranco Zapata, del canal Gianfra Lo Mira Todo, indica que la competencia al Oscar a mejor actriz se reduce a Lily Gladstone por Los asesinos de la luna y Emma Stone por Poor Things. Sin embargo, predice que Gladstone será la ganadora. "Creo que el contar la historia de la primera mujer de orígenes indígenas americanos que gane un Oscar influenciará a muchos votantes a su favor".



Sin embargo, Zapata revela que su actuación favorita es la de Stone. "Nunca antes la había visto en un papel de este tipo. Se muestra muy vulnerable y se arriesga muchísimo", explica. "Tiene que desaprender muchas cosas y quitarse muchos paradigmas de la cabeza para mostrarse tal como lo hace. Creo que pasará mucho tiempo antes de que pueda superar esta actuación".

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Actriz de Reparto?

Da’Vine Joy Randolph, por The Holdovers (*) ⭐

⭐ Danielle Brooks (The Color Purple)

Emily Blunt (Oppenheimer)

Jodie Foster (Nyad)

America Ferrera (Barbie)

(*) Da’Vine Joy Randolph ha ganado el Independent Spirit Awards, el BAFTA, el SAG Award, el Globo de Oro y el Critics' Choice Awards, por The Holdovers

¿Qué dice la crítica sobre Da’Vine Joy Randolph?

En cuanto a la categoría de mejor actriz de reparto, Zapata no tiene dudas: "La ganadora será Da’Vine Randolph por The Holdovers". "Ha ganado todo en la temporada, desde el inicio con los Globos de Oro, los Critics Choice, el BAFTA y, más recientemente, los premios SAG (...) Creo que será un cierre de temporada perfecto para ella".



Según Zapata, Randolph realiza una destacada interpretación en la película al ofrecer "una combinación precisa de emoción y drama". "Hay dos escenas especialmente notables que pueden llevar a las lágrimas, y también aporta mucho al tono cómico de la película. Además, tiene una excelente química con los otros dos protagonistas".

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Guión Original?

David Hemingson, por The Holdovers

Justine Triet y Arthur Harari, por Anatomy of a Fall (*) ⭐

Celine Song, por Past Lives

Bradley Cooper y Josh Singer, por Maestro

Samy Burch y Alex Mechanik, por May December

(*) Justine Triet y Arthur Harari han ganado el BAFTA, el Globo de Oro y el César, por Anatomy of a Fall

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Guión Adaptado?

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por Barbie (*)

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Cord Jefferson, por American Fiction (**) ⭐

Tony McNamara, por Poor Things

Jonathan Glazer, por The Zone of Interest

(*) Greta Gerwig y Noah Baumbach han ganado el Critics Choice Awards, por Barbie

(**) Cord Jefferson ha ganado el Independent Spirit Awards, el BAFTA y el Critics' Choice Awards, por American Fiction

'Spider-Man: Across the Spider-Verse' ha sido nominada por animación en los Premios Oscar 2024.Fuente: Sony Pictures Releasing

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Película Animada?

The Boy and The Heron, de Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki (*)

Elemental, de Peter Sohn y Denise Ream

Nimona, de Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan y Julie Zackary

Robot Dreams, de Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé y Sandra Tapia Díaz (**)

Spider-Man: Across The Spider-Verse, de Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal (***) ⭐

(*) The Boy and The Heron ha ganado el BAFTA y el Globo de Oro

(**) Robot Dreams ha ganado el Goya

(***) Spider-Man: Across The Spider-Verse ha ganado el Producers Guild of America Award, el Annie Award y el Critics' Choice Award

Para José Carlo Cabrejo, director de la revista Ventana Indiscreta de la Universidad de Lima, El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, y Spider-Man: Across the Spider-Verse son las principales contendientes en la categoría de mejor película animada. Explica que otras nominadas, como Robot Dreams, carecen del mismo impacto y calidad que las dos mencionadas.



"Miyazaki, un director que ha sido nominado y premiado previamente (por El Viaje de Chihiro), es muy apreciado en Estados Unidos y en la industria", destaca. "El niño y la garza -su favorita- muestra la imaginación y el talento del Studio Ghibli, creando mundos paralelos mediante una animación tradicional que retrata seres monstruosos pero cálidos y encantadores".



Por otro lado, Cabrejo señala que Spider-Man: Across the Spider-Verse es "una película interesante que explora diversas posibilidades visuales a través del viaje por el multiverso". "Es interesante cómo juega con distintos estilos de animación, creando un festín visual que recorre la historia del arte gráfico en el cine y la cultura popular. Creo que todos estos elementos juegan a favor", agrega.

'The Zone of Interest' ha sido nominada a mejor película internacional en los Premios Oscar 2024.Fuente: BAC Films

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Película Internacional?

Io Capitano (Matteo Garrone, Italia)

The Zone of Interest (Jonathan Glazer, Reino Unido) (*) ⭐

⭐ La sociedad de la nieve (J.A Bayona, España)

The Teachers’ Lounge (İlker Çatak, Alemania)

Perfect Days (Wim Wenders, Japón)

(*) The Zone of Interest ha ganado el BAFTA

¿Qué dice la crítica sobre The Zone of Interest?

Carlos Bambarén, director de Cinestesia, afirma que The Zone of Interest es la clara favorita para llevarse el Premio Oscar, ya que es la única de las nominadas a mejor película internacional que también compite en la categoría principal, la de mejor película. "Su triunfo parece inevitable y cualquier otro resultado sería una sorpresa ingrata", explica.



"Además de ser mi favorita, considero que es la mejor de las nominadas. Sería un éxito, dentro de lo normalizado en los Premios Oscar, que reconozcan una película tan interesante, compleja, valiosa y poco convencional como esta", señala Bambarén.

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Largometraje Documental?

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters (*) ⭐

⭐ To Kill A Tiger

20 Days In Mariupol (**) ⭐

(*) Four Daughters ha ganado el Independent Spirit Award y el César

(**) 20 Days In Mariupol ha ganado el Directors Guild Award y el BAFTA

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Cortometraje Documental?

The ABCs of Book Banning

The Last Repair Shop (*) ⭐

⭐ The Barber of Little Rock

Island In Between

NǍI Nai & Wài Pó

(*) The Last Repair Shop ha ganado el Critics' Choice Documentary Award

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Cortometraje?

The After

Invincible

Knight Of Fortune

Red, White And Blue

The Wonderful Story Of Henry Sugar ⭐

(*) Wes Anderson, ocho veces nominado a los Premios Oscar, ha sido nominado por primera vez en esta cagetoría, por The Wonderful Story Of Henry Sugar

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Cortometraje Animado?

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko (*) ⭐

⭐ Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

(*) WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko ha ganado el Annie Award

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Banda Sonora Original?

Laura Karpman, por American Fiction

John Williams, por Indiana Jones And The Dial Of Destiny

Ludwig Göransson, por Oppenheimer (*) ⭐

⭐ Robbie Robertson, por Killers of the Flower Moon

Jerskin Fendrix, por Poor Things

(*) Ludwig Göransson ha ganado el BAFTA, el Critics' Choice Awards y el Grammy, por Oppenheimer

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Canción Original?

Barbie (What Was I Made For?) (*) ⭐

⭐ Barbie (I’m Just Ken) (**) ⭐

⭐ Flamin' Hot (The Fire Inside)

American Symphony (It Never Went Away)

Wahzhazhe (Killers Of The Flower Moon)

(*) What Was I Made For?, de Barbie, ha ganado el Grammy

(**) I’m Just Ken, de Barbie, ha ganado el Critics' Choice Award

'Oppenheimer' es una de las favoritas en los Premios Oscar 2024.Fuente: Universal Pictures

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Sonido?

Willie Burton, Richard King, Kevin O’Connell y Gary A. Rizzo, por Oppenheimer

Richard King, Steve Morrow, Tom Ozanich, Jason Ruder y Dean Zupancic, por Maestro

Johnnie Burn, por The Zone of Interest (*) ⭐

⭐ Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich y Dean Zupancic, por The Creator

Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon y Mark Taylor, por Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

(*) Johnnie Burn ha ganado el BAFTA, por The Zone of Interest

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Fotografía?

Hoyte van Hoytema, por Oppenheimer (*) ⭐

⭐ Edward Lachman, por El conde

Rodrigo Prieto, por Killers of the Flower Moon

Robby Ryan, por Poor Things

Matthew Libatique, por Maestro

(*) Hoyte van Hoytema ha ganado el BAFTA y el Critics' Choice Award, por Oppenheimer

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Diseño de Producción?

Sarah Greenwood y Katie Spencer, por Barbie (*) ⭐

⭐ Shona Heath, James Price y Szusza Mihalek, por Poor Things (**) ⭐

⭐ Ruth De Jong y Claire Kaufman, por Oppenheimer

Jack Fisk y Adam Willis, por Killers of the Flower Moon

Arthur Max y Elli Griff, por Napoleón

(*) Sarah Greenwood y Katie Spencer han ganado el Critics' Choice Award, por Barbie

(**) Shona Heath, James Price y Szusza Mihalek han ganado el BAFTA, por Poor Things

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Edición?

Laurent Sénéchal, por Anatomy Of A Fall

Kevin Tent, por The Holdovers

Thelma Schoonmaker, por Killers Of The Flower Moon

Jennifer Lame, por Oppenheimer (*) ⭐

⭐ Yorgos Mavropsaridis, por Poor Things (Yorgos Mavropsaridis)

(*) Jennifer Lame ha ganado el BAFTA y el Critics' Choice Award, por Oppenheimer

'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, es una de las favoritas para ganar las categorías técnicas en los Premios Oscar 2024.Fuente: Searchlight Pictures

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario?

Holly Waddington, por Poor Things (*) ⭐

⭐ Jacqueline Durran, por Barbie (**) ⭐

⭐ Jacqueline West, por Killers of the Flower Moon

Ellen Mirojnick, por Oppenheimer

Janty Yates and David Crossman, por Napoleon

(*) Holly Waddington ha ganado el BAFTA, por Poor Things

(**) Jacqueline Durran ha ganado el Critics' Choice Award, por Barbie

¿Quién ganará el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería?

Kay Georgiou, Sian Grigg, Kazu Hiro y Lori McCoy-Bell, por Maestro

Mark Couler, Nadia Stacey y Josh Weston, por Poor Things ⭐

⭐ Luisa Abel, Jason Hamer, Jaime Leigh McIntosh y Ahou Mofid, por Oppenheimer

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé, por La sociedad de la nieve

Karen Hartley, Suzi Battersby (Golda)

(*) Mark Couler, Nadia Stacey y Josh Weston han ganado el BAFTA, por Poor Things

(**) Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé han ganado el Goya, por La sociedad de la nieve



* Barbie ha ganado el Critics' Choice Award

'The Creator', de Gareth Edwards, ha sido nominada por efectos visuales en los Premios Oscar 2024.Fuente: Regency Enterprises

¿Quién ganará el Oscar a Mejores Efectos Visuales?

Jonathan Bullock, Charmaine Chan, Ian Comley y Jay Cooper, por The Creator (*) ⭐

⭐ Kosuke Taguchi y Takashi Yamazaki, por Godzilla Minus One

Theo Bialek, Stephanie Ceretti, Alexis Wajsbrot y Guy Williams, por Guardians of the Galaxy Vol. 3

Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland y Neil Corbould, por Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco y Neil Corbould, por Napoleón

(*) Jonathan Bullock, Charmaine Chan, Ian Comley y Jay Cooper han ganado el Visual Effects Society Award por The Creator

* Poor Things ha ganado los BAFTA

** Oppenheimer ha ganado el Critics' Choice Award

