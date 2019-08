El anime se encuentra paralizado y aún no cuenta con fecha de estreno de nuevos episodios. | Fuente: Toonami

Pese a tener más de 30 años de existencia, Dragon Ball sabe mantenerse fresco y Dragon Ball Super es prueba de ello. La serie de manga y anime mantiene una gran cantidad de aficionados en todo el mundo, quienes se deleitan con las nuevas aventuras de Gokú y Vegeta.

Con el crecimiento de la franquicia tanto en televisión, cine, videojuegos y mangas, muchos piensan que todas las áreas están sincronizadas. Sin embargo, esto no es así.

El medio Comic Book conversó con Monica Rial (Bulma) y Sean Schemmel (Gokú), actores de voz en inglés del anime, quienes revelaron que nunca han leído el manga en el que se basa la serie.

“Viz Media hace un gran trabajo con el manga, pero siempre pensamos ¿qué es lo que significa realmente? ¿Qué pasa si lo traducimos de manera diferente? Y luego al ver nuestros guiones nos sentimos incómodos en las sesiones de grabación. Yo espero que ya esté hecho, por lo que no leo con anticipación. Me quedo en la oscuridad a propósito, también porque Gokú no sabe nada por delante. Quiero mantenerlo fresco; si ya sé que vendrá, podría afectar mi rendimiento". -Sean Schemmel

Por su parte, Monica también reveló sus motivos:

“Muchos escogemos no leer el manga por estas razones. No queremos apegarnos a algo que está en el manga que podría no aparecer en el anime. Es mejor descubrir las cosas cuando el propio personaje se entera"

Dragon Ball Super en inglés se transmite en Adult Swim, Funimation y Crunchyroll. Por el momento, no se tiene conocimiento de la llegada de una nueva temporada. Por otro lado, el manga si se está desarrollando con normalidad y ya va por el capítulo 50.

¿Qué opinas?

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes.