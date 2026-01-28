ADEX llama a monitorear el clima ante “Niño leve” para evitar impacto en agro y pesca: las estrategias detrás

Juan Carlos León Siles, gerente de Defensoría del Exportador de la Asociación de Exportadores (ADEX), se presentó en Economía Para Todos por RPP y se refirió a la situación actual del clima, haciendo un llamado a la vigilancia constante basándose en los informes del ENFEN, que actualmente declaran un "niño leve".

Según los pronósticos analizados hasta abril, se esperan lluvias dentro de los rangos normales, por lo que no existe una alarma inminente, pero sí la necesidad de un seguimiento técnico riguroso.

"Lo que está pasando no es para alertarnos todavía. Hay que hacer seguimiento nuevamente muy de cerca. No hay todavía una identificación de amenazas serias, pero hay que estar alerta", precisó el gerente.

Asimismo, tras la firma de un acuerdo marco en septiembre del año pasado, ADEX y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) trabajan en la difusión de herramientas especializadas para los sectores de agro y pesca.

León Siles explicó que el objetivo es aprovechar la tecnología de las estaciones del SENAMHI para que el productor pueda realizar un seguimiento detallado por valle y producto, así como monitorear el estado de las quebradas que podrían afectar la logística y el acceso al agua.

"Lo que estamos trabajando es aprovechar toda esta tecnología que tiene SENAMHI en sus estaciones, pero sobre todo enseñarle al usuario cuáles son las herramientas", señaló León Siles.

Uno de los puntos más innovadores de esta alianza es el compromiso de lograr que los propios exportadores permitan la instalación de estaciones meteorológicas del SENAMHI dentro de sus tierras. Esto permitiría a las empresas contar con información climática directa de sus plantas procesadoras y campos de cultivo, fortaleciendo la red de vigilancia nacional.

Con ello, se permitirá a los empresarios tomar decisiones anticipadas, como el cambio de semillas o el refinanciamiento de deudas, ante posibles afectaciones en el volumen de producción.