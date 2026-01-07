Aeropuerto de Chinchero: MTC paga laudo arbitral y anuncia avance definitivo del proyecto, tras fallo en EE. UU.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ha gestionado el pago correspondiente al laudo arbitral derivado del antiguo contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC). Tras ello, el Estado peruano espera que el sector se enfoque en la ejecución definitiva de la obra.

La gestión de este pago fue una coordinación interinstitucional entre el MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades del Estado. Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, cumplir con las disposiciones de tribunales internacionales es necesario para mantener la credibilidad del Perú ante los inversionistas extranjeros y atraer capitales de calidad a largo plazo.

El ministro explicó que de no cumplir con ello, habría consecuencias como tales como:

Aumento de costos financieros debido a la acumulación de intereses.

Posibles sanciones internacionales.

Un daño reputacional severo para la imagen país.

Además, Prieto Barrera señaló que la negociación permitió alcanzar un acuerdo estratégico que evita el pago de intereses generados por el incumplimiento, evitando procesos de ejecución coactiva.

La construcción del aeropuerto

Al cerrar este capítulo legal, el Gobierno se compromete a priorizar la pronta ejecución del Aeropuerto de Chinchero. Se espera que esta infraestructura moderna y segura no solo responda a la creciente demanda turística de la región, sino que también posicione al Cusco como un hub de conexiones regionales, integrando de manera más eficiente a todo el país.

El MTC considera que este proyecto es una pieza necesaria para generar oportunidades de desarrollo en las comunidades locales y mejorar sustancialmente la experiencia de los visitantes que llegan al Perú.

El fallo de la corte federal de Estados Unidos

Previamente a este anuncio de pago, una corte federal de Estados Unidos declaró al Estado peruano en rebeldía dentro del proceso judicial iniciado por el consorcio Kuntur Wasi. Esta resolución se dio luego de que el país no respondiera ni se defendiera dentro del plazo legal establecido ante la demanda de la empresa para que se reconozca el laudo del CIADI.

Al no presentar una postura oficial, el juez estadounidense resolvió el caso sin escuchar la posición del Estado, confirmando así la obligación de pagar una indemnización superior a los $ 91 millones.

Esta validación judicial en territorio estadounidense tenía como fin permitir que la empresa iniciara mecanismos legales de cobro y posibles embargos de activos peruanos en el exterior.