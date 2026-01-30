Aeropuerto de Jaén entra a obras por 60 días para evitar daños por lluvias: ¿Desde cuándo y qué pasará con los vuelos?

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), tras recibir la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), llevará a cabo una serie de intervenciones estratégicas en la pista de aterrizaje del aeropuerto Fernando Belaúnde Terry, en la provincia de Jaén.

El proyecto consiste en la implementación de sistemas de subdrenaje, diseñados para evacuar el agua que suele acumularse durante las temporadas de lluvias. Esta medida es necesaria para reducir la degradación del pavimento, asegurando que la pista mantenga condiciones de estabilidad y seguridad óptimas para las operaciones aéreas.

Cronograma y plazos

De acuerdo con la información oficial, se tiene previsto que las obras inicien en la primera quincena de febrero de 2026. La duración estimada de los trabajos es de 60 días calendario, aunque CORPAC ha indicado que este plazo está sujeto a modificaciones dependiendo de los factores climáticos y las necesidades operacionales del momento.

Una de las prioridades de esta intervención es no afectar la conectividad aérea de la región. Para cumplir con este objetivo, las autoridades han dispuesto que las labores se realicen de manera fragmentada:

Se trabajará después de la culminación de cada vuelo .

. Las tareas se programarán exclusivamente en días y horarios sin operaciones aéreas establecidas.

Con estas medidas, CORPAC busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria de Jaén sin interrumpir el tránsito de pasajeros y carga en la zona; así lo informó la periodista Jhoana Delgado.