¡Otra vez! Suspenden vuelos en el Aeropuerto de Jaén por deterioro en la pista: ¿Cuándo se reanudarán?

Las operaciones en el aeropuerto Fernando Belaunde Terry, ubicado en la provincia de Jaén, región Cajamarca, se retomarán este martes 27 de enero. La medida se produce luego de una suspensión de vuelos comerciales el pasado domingo 25, la cual afectó a decenas de pasajeros que viajaban por motivos de salud, trabajo y turismo.

La cancelación inicial, que incluyó el vuelo LA2680 de la aerolínea LATAM, se debió a trabajos de mantenimiento preventivo ejecutados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) en la pista de aterrizaje. Según informó la aerolínea, los usuarios afectados tienen la opción de realizar cambios de fecha o solicitar devoluciones bajo sus políticas vigentes.

Este terminal es una infraestructura estratégica para la conectividad del nororiente peruano, atendiendo a las provincias de Jaén, San Ignacio y zonas de la región Amazonas, debido a la limitada conexión terrestre con Lima. Cabe resaltar que el aeropuerto recién había reiniciado operaciones el 30 de noviembre de 2025, tras un cierre de más de dos años por el mal estado de su pista, cuya reparación costó más de S/ 3 millones.

Comunicado de CORPAC: Reanudación de vuelos y detalles técnicos

A través de un comunicado oficial emitido el 25 de enero de 2026, CORPAC precisó los motivos de la interrupción y el plan de reanudación de las actividades aéreas: