Aeropuerto de Jauja será remodelado: tendrá nuevo terminal de pasajeros y pista de aterrizaje

MTC invertirá S/ 355 millones en modernización del aeropuerto de Jauja.
MTC invertirá S/ 355 millones en modernización del aeropuerto de Jauja. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

MTC afirmó que inversión será de S/ 355 millones y para hacerlo posible se realizará el expediente técnico de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Jauja.

Aeropuerto de Jauja Jauja MTC

