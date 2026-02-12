Economía Economía Aeropuerto de Jauja será remodelado: tendrá nuevo terminal de pasajeros y pista de aterrizaje MTC invertirá S/ 355 millones en modernización del aeropuerto de Jauja. | Fuente: Andina por Redacción RPP 12 de Febrero del 2026 6:50 PM · Actualizado el 12 de Febrero del 2026 6:50 PM MTC afirmó que inversión será de S/ 355 millones y para hacerlo posible se realizará el expediente técnico de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Jauja. Video recomendado Tags Aeropuerto de Jauja Jauja MTC Únete a nuestro canal en WhatsApp Siguenos en RPP TV En Vivo Más sobre Economía Regalías del sector hidrocarburos caen 23% en enero y suman US$ 77.9 millones Proinversión aprueba el plan de promoción para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú EE. UU. critica fallo que evita regulación de Ositran en megapuerto de Chancay: “el dinero chino barato cuesta soberanía” Peruanos gastarán más en San Valentín: los sectores que más se dinamizan por el amor [INFORME] Cosco Shipping responde a EEUU: naturaleza privada del puerto de Chancay no afecta soberanía del Perú Lo más leído 1 Estados Unidos ¡En plena audiencia! Acusado atacó a jueza que le negó la libertad condicional [VIDEO] 2 La Libertad La Libertad reportó dos muertos por la COVID-19 y ya suman tres a nivel nacional en 2024 3 Actualidad ¡Atención! Actualmente hay 89 playas no saludables y solo 42 saludables en el Perú, según Digesa 4 Estados Unidos Reportan víctimas en tiroteo en una escuela secundaria de Iowa 5 Actualidad Verano 2024: conoce cuáles son las playas saludables para visitar, según Digesa Últimas noticias Publirreportaje Formarse en salud con reconocimiento regional: Unifranz y sus carreras acreditadas en el MERCOSUR 09:00 hs Publirreportaje El HONOR Magic8 Lite llegó a Perú con récord mundial: resistencia extrema frente a caídas y agua, además de gran autonomía 09:00 hs Lima Lurigancho-Chosica: incendio de gran magnitud consumió almacén en Huachipa 18:45 hs Copa Libertadores Sporting Cristal vs 2 de Mayo: ¿cuándo juegan la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026? 18:28 hs