¿A dónde viajaron más los peruanos en el 2025? Asi fue el movimiento migratorio registrado en el Aeropuerto Jorge Chávez

El 2025 fue un año de despegue para los viajes internacionales de los peruanos. El flujo migratorio de salida desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez creció 5.1 % frente al 2024, impulsado por la mayor conectividad aérea, la reapertura de rutas y el estreno del nuevo terminal aéreo.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, 2,222,779 peruanos salieron del país en 2025, frente a los 2,115,084 registrados el año previo.

Estados Unidos encabeza la lista de destinos

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de los peruanos que viajaron al exterior, concentrando el 17.73 % de las salidas. Le siguieron Colombia (14.29 %) y España (13.47 %), países que destacan tanto por turismo como por visitas familiares, estudios y conexiones hacia otros mercados.

En el ranking también figuran Chile (13.17 %) y Panamá (7.83 %), este último clave como hub aéreo regional. Completan la lista Argentina (7.17 %), Brasil (6.92 %), República Dominicana (4.67 %) y México (3.13 %).

Migraciones precisa que estas cifras corresponden al primer destino registrado, ya que varios de estos países funcionan como puntos de conexión hacia otros continentes.

Más viajes, más movimiento económico

Finalmente, el aumento de salidas de peruanos se dio en paralelo al crecimiento del flujo de viajeros internacionales en general. El movimiento migratorio total por el Jorge Chávez pasó de 4,594,280 en 2024 a 4,839,394 en 2025, tras la inauguración del nuevo aeropuerto en junio del año pasado y la incorporación de más módulos de control, e-gates y tecnología como Migracheck.

Este mayor tránsito aéreo no solo refleja una recuperación sostenida del turismo y los viajes, sino que también dinamiza sectores vinculados como aerolíneas, agencias, transporte, hotelería y servicios aeroportuarios.