El renacer del antiguo Jorge Chávez: De terminal de pasajeros a epicentro de negocios y aviación ejecutiva

El antiguo aeropuerto de Lima no quedará en el olvido. Por el contrario, se prepara para una ambiciosa transformación que lo convertirá en un hub de servicios especializados y negocios estratégicos, aprovechando su ubicación privilegiada y su conectividad futura.

Con la mudanza de los vuelos comerciales al nuevo terminal, muchos se preguntan qué pasará con el edificio que nos vio viajar por décadas. Desde la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) la respuesta es ambiciosa: el antiguo terminal se integra a la "Ciudad Aeropuerto", un proyecto que busca convertir a Lima en un hub de servicios de clase mundial.

Nuevo Terminal de Aviación Ejecutiva

La gerente de Real Estate de Lima Airport Partners, Paola Loayza informó a RPP que el proyecto más inmediato para la antigua infraestructura es el lanzamiento de un terminal de aviación ejecutiva (FBO y contará con aproximadamente 2,000 metros cuadrados y áreas dedicadas a hangares para atender una demanda creciente de vuelos privados y corporativos.

Pero el plan no termina ahí. Uno de los mayores atractivos del antiguo terminal es su ubicación frente a la futura estación del Metro de Lima. Entre las alternativas en análisis figuran almacenes logísticos de última milla, un centro comercial, un centro de convenciones de gran formato e incluso espacios para mantenimiento aeronáutico.

Una ciudad aeropuerto

El rediseño del antiguo terminal forma parte del desarrollo integral de las 935 hectáreas de la concesión, bajo el modelo de ciudad aeropuerto. La meta es convertir el entorno en una plataforma de servicios que complemente la operación aérea y posicione a Lima como un hub logístico y corporativo en la región.

Durante los próximos meses se definirá el concepto final para esta reconversión, con el objetivo de lanzar los procesos correspondientes y atraer inversión privada que permita darle una segunda vida a un espacio emblemático de la capital.