Aeropuertos de Arequipa, Tacna, Juliaca y Puerto Maldonado se modernizarán: Gobierno anunciará adenda los próximos días

Proinversión espera movilizar cerca de 20,000 millones de dólares entre este y el próximo año, aplicando un plan de adjudicaciones y una ampliación de contratos. Bajo este marco, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, se presentó en Economía Para Todos por RPP y anunció que este mes de marzo será decisivo para la infraestructura aeroportuaria del sur del país.

Según detalló el funcionario, se ha completado el trabajo técnico para la firma de adendas que permitirán la modernización de los aeropuertos de Arequipa, Tacna, Juliaca y Puerto Maldonado. Estas adendas representan una ampliación de las inversiones en concesiones ya vigentes para mejorar la calidad del servicio a los usuarios.

Del Carpio sostuvo que la intervención en estas terminales no puede esperar más, señalando una preocupación particular por la situación operativa en algunas regiones

"El [aeropuerto] de Juliaca, por ejemplo, reviste cierta mayor urgencia. Hay mucha expectativa en estos lugares; en verdad, el día de hoy no es tolerable que un aeropuerto concesionado se pare por falta de inversiones", sentenció el titular de ProInversión.

La estrategia de la agencia se centra en utilizar las adendas como un mecanismo eficiente para destrabar proyectos y mejorar servicios existentes sin necesidad de iniciar procesos desde cero. En palabras de Del Carpio: "Las ampliaciones de inversiones con adendas son buenas y es una solución inmediata".

Los anuncios de Proinversión para marzo

La modernización aeroportuaria es solo una parte de lo que Del Carpio denomina un "rally de anuncios" programado para las próximas semanas. Además de los aeropuertos, se espera concretar acuerdos para la masificación del gas natural en siete regiones del sur y el centro del país.

"En este mes de marzo ya hemos completado todos los trabajos. Esta ampliación de las inversiones en los aeropuertos de estos lugares finalmente van a modernizarse. En los próximos días el gobierno hará este importante anuncio", adelantó el funcionario.

Con estas medidas, ProInversión busca consolidar la confianza del sector privado, destacando que el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) será el principal motor de la economía peruana durante el año 2026. La meta es clara: garantizar que la infraestructura nacional no solo se mantenga operativa, sino que crezca al ritmo de la demanda de los ciudadanos.

Además de los aeropuertos, la cartera de ProInversión para los próximos meses incluye megaproyectos como el Teleférico de Choquequirao (previsto para julio) y la declaratoria de interés del nuevo Puerto de Chimbote.