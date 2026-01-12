AETAI advierte que cobro de TUUA ya causó la cancelación de ocho vuelos: ¿Qué soluciones propone?

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), se presentó en Economía Para Todos por RPP y sostuvo que el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia está restando competitividad al Perú y ya provocó la cancelación definitiva de ocho vuelos internacionales.

Según el ejecutivo, rutas hacia ciudades secundarias como Córdoba, Montevideo o Belo Horizonte dependen del tráfico de conexión, el cual se está desviando hacia otros países.

Desventaja regional y mala experiencia

Gutiérrez destacó que Lima compite con "hubs" como Panamá y Bogotá, donde no se cobra esta tasa y los tiempos de conexión son más eficientes (45-60 minutos frente a los 75-90 en Lima). Además, el cobro en el Jorge Chávez se realiza de manera física, lo que representa un "dolor de cabeza" para el pasajero.

“El aeropuerto no estaba dispuesto ni a asumir el costo del servicio... ni el costo financiero”, explicó Gutiérrez. Para una familia de cuatro, este sobrecosto de aproximadamente 100 dólares puede definir la elección de otro destino.

La solución propuesta

Actualmente, el Ministerio de Transportes (MTC) negocia eliminar la TUUA nacional, pero AETAI exige incluir la internacional para evitar que el país siga perdiendo conectividad. La industria propone:

Eliminar totalmente la TUUA de transferencia (nacional e internacional).

(nacional e internacional). Compensar al concesionario mediante la extensión del plazo de la concesión, evitando afectar la caja actual o recurrir a subsidios estatales.

“Estamos dándonos el lujo de meter un sobrecosto al pasajero... el país está perdiendo conectividad”, concluyó el representante gremial.