AFIN: empresas de telefonía piden mesa multisectorial para regular la venta de chips

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) adviritó que los operadores de telecomunicaciones advierten que el fraude en la contratación de líneas móviles sigue creciendo y se ha convertido en un foco que afecta la seguridad ciudadana.

Por ello, proponen una serie de acciones para mejorar la trazabilidad y el control en la venta de chips.

Entre las principales medidas, plantean verificar de manera presencial a los usuarios prepago que tengan más de 10 líneas registradas a su nombre, en coordinación con Reniec. También impulsan la suspensión de chips prepago que no registren actividad ni recargas durante tres meses, y que esta regla sea materia de regulación por parte de Osiptel para evitar la reventa de líneas ya activadas.

Otra propuesta es geolocalizar al vendedor para evitar transacciones fuera de puntos autorizados. Además, piden integrar una herramienta de verificación biométrica con Migraciones para validar huellas y rostros de ciudadanos extranjeros durante la contratación.

AFIN señala que estas medidas requieren la participación conjunta de entidades públicas como Reniec, Migraciones, Indecopi, Policía Nacional, Ministerio Público y el Poder Judicial, así como del sector financiero y los propios distribuidores, para asegurar un proceso más seguro y transparente.

Finalmente, los operadores piden instalar una mesa de trabajo multisectorial que permita coordinar acciones y fortalecer la confianza digital en todo el ecosistema. Según el gremio, el objetivo es reducir riesgos para los usuarios y mejorar el control en la contratación de servicios móviles.