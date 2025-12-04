Agro, construcción y servicios empujan el empleo formal, informa el BCR: ¿Qué está pasando con los salarios?

Durante su ponencia en el Seminario Anual de Investigación 2025 del CIES, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), dio a conocer que los indicadores en el mercado laboral formal son positivos, a pesar de que las cifras preliminares de empleo privado muestran crecimiento negativo en ciertas mediciones.

Según las cifras presentadas por el BCRP, el empleo formal privado creció a un ritmo interno del 6.6 % en los primeros nueve meses del año. Este crecimiento fue impulsado por varios sectores:

El sector agropecuario mostró una impresionante ocupación, creciendo en 123.6 %.

Construcción aumentó en un 7.3 %.

El comercio registró un crecimiento del 4.3 %.

Los servicios crecieron un 3.8 %.

Adicionalmente, los salarios en términos reales (la masa formal) están creciendo a una tasa del 8 %. Estos indicadores sugieren que la economía peruana está mostrando señales positivas de corto plazo.

Oportunidad en la informalidad

Velarde señaló que la informalidad está disminuyendo, lo cual es considerado positivo porque el sector informal es menos productivo. El presidente del BCRP indicó que existe una "masa enorme de trabajadores que pueden ser productivos si se incorporan a la formalidad".

Este proceso podría generar un "salto de propia" similar al que experimentó China con el paso de trabajadores del sector rural al urbano, siempre que "se marcan bien las cosas".