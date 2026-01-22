Agroexportaciones en cifras récord, pero hay signos de alerta: ¿Qué pueden cambiar el Niño Costero y el año electoral?

El sector agroexportador peruano atraviesa un momento de contrastes. Mientras las cifras de envíos alcanzan niveles históricos, la sombra de un posible fenómeno de El Niño Costero y la incertidumbre de un año electoral plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento.

El Niño: ¿Infraestructura preparada o reacción tardía?

Ante el reciente anuncio del ENFEN sobre el estado de "vigilancia" de El Niño Costero, ADEX mantiene una postura de cautela técnica. Mónica Salazar, gerente general de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, cuestionó la oportunidad de los anuncios oficiales: "El ENFEN lanza su comunicado cuando ya tenemos las lluvias encima. Es como encender la luz después". Salazar enfatizó que, aunque por ahora las lluvias están dentro de lo normal, el mayor riesgo es la precaria infraestructura del norte (Piura, Chiclayo y Tumbes), la cual "nunca está preparada" para estos eventos recurrentes.

Por su parte, Claudia Solano, gerente de agroexportaciones de ADEX, advirtió sobre los sobrecostos que generan las lluvias intensas, obligando a un mayor uso de productos fitosanitarios y arriesgando el transporte de carga refrigerada.

"El fenómeno de El Niño ya no debemos tomarlo como algo aleatorio. Debe ser parte de las políticas tomar de manera preventiva siempre acciones", subrayó Solano.

El "impuesto oculto" de la inseguridad y el año electoral

La coyuntura política también genera preocupación. Salazar señaló que la delincuencia y la extorsión se han convertido en un "impuesto oculto" para el empresariado. De cara a las próximas elecciones, la ejecutiva advirtió que la abundancia de candidatos genera incertidumbre sobre posibles cambios en las reglas de juego. "Estabilidad jurídica es lo que se busca para que esto no espante la inversión extranjera", afirmó Salazar.

Claudia Solano añadió que la inseguridad es un "dolor importante" que frena el desarrollo de regiones con gran potencial, como la Amazonía, donde la minería informal y los problemas logísticos dificultan el despegue de productos como el camu camu o el aguaje.

Balance 2025 y la proyección para el 2026

A pesar de los retos, el balance del 2025 es positivo. Solano confirmó que se espera cerrar el año superando los $ 14,500 millones en agroexportaciones, estableciendo una cifra récord para el país. Para el 2026, la proyección es aún más optimista debido a las siembras ya realizadas.

Bajo este marco, Perú busca consolidarse como el primer exportador mundial de uva de mesa, además de mantener su liderazgo en arándanos.

Se observa un alto potencial en la granadilla, el maracuyá y el cacao de especialidad. Asimismo, la castaña amazónica y el pistacho (impulsado por nuevas tendencias nutricionales en EE. UU.) asoman como grandes oportunidades de nicho.

En cuanto a nuevos destinos, el foco está en el sudeste asiático (Tailandia, Singapur, Malasia) y la consolidación en China y Corea.