Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Agroexportaciones alcanzan récord histórico: más de 15 mil millones de dólares en 2025

Entre enero-diciembre la balanza comercial agraria registró un superávit de 8,168 millones de dólares.
Entre enero-diciembre la balanza comercial agraria registró un superávit de 8,168 millones de dólares. | Fuente: Andina
Jossie Pérez Saldaña

por Jossie Pérez Saldaña

·

Arándanos, paltas, uvas, cacao, espárragos y mangos se consolidaron en Estados Unidos, Holanda, España, México e Inglaterra el año pasado.

Un total de 15,013 millones de dólares sumaron las agroexportaciones peruanas en el 2025, marcando así un nuevo récord, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esta cifra significó un aumento de 17.3% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las exportaciones agrarias tradicionales, el café sin tostar sin descafeinar y azucares refinada lideraron los envíos sumando un total de 1,912 millones de dólares, cifra que significó un aumento significativo de 55.4% respecto a lo registrado en 2024.

Mientras que, los arándanos frescos, uvas frescas, paltas, cacao en grano crudo, y los espárragos se ubicaron como los productos agrarios no tradicionales más exportados el año pasado, alcanzando ventas por 13,101 millones de dólares, lo que representó un incremento de 13.3%, cifra mayor a lo observado en el 2024.

Cabe indicar que solo el año pasado, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron ventas de 8,104 millones de dólares.  

Principales mercados

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 77.5% del total del valor  exportado en el periodo de estudio.

Entre enero-diciembre la balanza comercial agraria registró un superávit de 8,168 millones de dólares, cifra mayor en 26 % en comparación a lo registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento responde por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias.

Video recomendado
Tags
Agroexportaciones

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA