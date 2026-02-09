Agroexportaciones alcanzan récord histórico: más de 15 mil millones de dólares en 2025

Arándanos, paltas, uvas, cacao, espárragos y mangos se consolidaron en Estados Unidos, Holanda, España, México e Inglaterra el año pasado.

Un total de 15,013 millones de dólares sumaron las agroexportaciones peruanas en el 2025, marcando así un nuevo récord, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esta cifra significó un aumento de 17.3% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las exportaciones agrarias tradicionales, el café sin tostar sin descafeinar y azucares refinada lideraron los envíos sumando un total de 1,912 millones de dólares, cifra que significó un aumento significativo de 55.4% respecto a lo registrado en 2024.

Mientras que, los arándanos frescos, uvas frescas, paltas, cacao en grano crudo, y los espárragos se ubicaron como los productos agrarios no tradicionales más exportados el año pasado, alcanzando ventas por 13,101 millones de dólares, lo que representó un incremento de 13.3%, cifra mayor a lo observado en el 2024.

Cabe indicar que solo el año pasado, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron ventas de 8,104 millones de dólares.

Principales mercados

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 77.5% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Entre enero-diciembre la balanza comercial agraria registró un superávit de 8,168 millones de dólares, cifra mayor en 26 % en comparación a lo registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento responde por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias.