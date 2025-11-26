Aguinaldo de diciembre 2025: ¿Quiénes reciben y cuánto será el pago adicional por Navidad?

Diciembre de 2025 es un mes de impulso económico para miles de funcionarios y servidores del sector público peruano. El Gobierno oficializó tanto la entrega del aguinaldo de Navidad, un beneficio laboral dirigido exclusivamente al sector público y a los pensionistas que cumplen con determinados requisitos.

Este estipendio busca ayudar a los beneficiarios a cubrir gastos imprevistos a causa de las celebraciones de fin de año.

¿Cuánto es y cuándo lo depositarán?

El Gobierno estableció que los funcionarios y servidores del sector público activos y pensionistas recibirán un aguinaldo de S/ 300.

Para el caso específico de los internos de Medicina Humana y Odontología, el monto fijado es de S/ 100.

Este pago se verá reflejado en la planilla correspondiente al mes de diciembre, siguiendo el cronograma de pagos. Es importante notar que, en el caso de los empleados con jornadas parciales, el aguinaldo se entregará de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado.

¿Quiénes reciben este beneficio?

La legislación específica detalla una amplia gama de trabajadores que tienen derecho a este beneficio económico, incluyendo: