¿Por qué tu ahorro no rinde? Seis errores que frenan tus finanzas personales

Ahorrar es importante, pero no siempre significa que el dinero esté creciendo o siendo bien usado. Muchas personas guardan lo que pueden sin un plan y, con el tiempo, terminan usando ese dinero para gastos no necesarios. Por eso, aprender a ahorrar bien es clave para cuidar las finanzas personales.

En el Perú, ahorrar sigue siendo un desafío para una parte importante de la población. Solo el 42 % de los peruanos logró ahorrar dinero en el 2024, de acuerdo con la Encuesta de Capacidades Financieras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Errores frecuentes

Alonso Corcuera, SME Manager de Equifax, explicó cuáles son los errores más frecuentes al momento de ahorrar y qué recomendaciones tener en cuenta para no afectar la salud financiera:

1. Ahorrar sin un objetivo claro: Guardar dinero “por si acaso” suele hacer que ese ahorro se use ante cualquier gasto o en compras que no eran necesarias. Lo recomendable es definir para qué se está ahorrando, ya sea un fondo de emergencia, un viaje, estudios o una compra importante, y fijar un plazo. Tener una meta clara ayuda a darle sentido al esfuerzo y a mantener la disciplina.

2. Confiar solo en lo que sobra a fin de mes: Esperar a ver cuánto queda después de cubrir todos los gastos suele terminar en que no se ahorra nada. La recomendación es separar el ahorro apenas se recibe el ingreso, aunque sea un monto pequeño, y organizar los gastos con el dinero restante. De esta forma, el ahorro se vuelve una prioridad y no una opción.

3. Mezclar el ahorro con el dinero de uso diario: Tener el ahorro en la misma cuenta desde la que se pagan los gastos cotidianos facilita tomarlo prestado constantemente y perder el control. El consejo es destinar el ahorro a una cuenta distinta, lo que permite proteger ese dinero y diferenciarlo claramente del presupuesto mensual.

4. Ahorrar en opciones que no protegen el valor del dinero: Guardar el dinero solo en efectivo o en cuentas que no generan intereses hace que, con el tiempo, ese ahorro pierda valor. Evalúa alternativas simples y formales, como cuentas de ahorro que paguen intereses o depósitos a plazo, según el tiempo que planeas mantener el dinero sin usar.

5. Ahorrar sin considerar el flujo real de gastos: Separar dinero para ahorrar sin tener claro cuánto entra y cuánto sale puede generar ajustes forzados más adelante. El consejo es partir de los gastos básicos, alquiler, servicios, alimentación, y recién desde ahí definir un monto de ahorro que sea realista y constante.

6. No revisar ni ajustar la estrategia de ahorro: Un plan que funcionaba hace dos o tres años puede dejar de ser útil si cambian los ingresos, las responsabilidades o las metas. La recomendación es revisar el plan de ahorro al menos una vez al año y ajustarlo a la situación actual, para que siga cumpliendo su propósito.