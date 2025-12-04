Más de 34 mil propietarios de Airbnb, Booking y otras apps, deberán declarar rentas obtenidas a la SUNAT

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) obtendrá información sobre las operaciones de alquiler de inmuebles realizadas en Perú a través de diversas plataformas. Ya ha recibido información de más de 34,000 propietarios de inmuebles que han generado ingresos mediante servicios digitales como AIRBNB, Booking, TripAdvisor, y Expedia, entre otros, en el Perú.

La información fue obtenida debido "a los acuerdos de cooperación internacional". Estos acuerdos "permiten a la Administración Aduanera y Tributaria acceder a datos fiscales en más de 140 países".

Tras recibir esta información, la SUNAT emitió un recordatorio a los propietarios afectados. La entidad "recuerda a todos los propietarios de inmuebles, que hayan obtenido ingresos por alquileres a través de AIRBNB, Booking, TripAdvisor, Expedia u otras plataformas, a cumplir oportuna y voluntariamente con sus obligaciones tributarias".

Específicamente, estos ingresos deben ser declarados como Rentas de Primera Categoría.

La Administración Tributaria ha facilitado el proceso de cumplimiento, señalando que la declaración puede realizarse "de manera sencilla a través de los canales virtuales de la SUNAT".

El cumplimiento voluntario y oportuno tiene beneficios directos, permitiendo a los contribuyentes evitar "sanciones económicas en aplicación del Régimen de Gradualidad aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT".