Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Más de 34 mil propietarios de Airbnb, Booking y otras apps, deberán declarar rentas obtenidas a la SUNAT

SUNAT recibe información internacional sobre alquileres digitales y recuerda obligaciones tributarias
SUNAT recibe información internacional sobre alquileres digitales y recuerda obligaciones tributarias | Fuente: Freepick
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La SUNAT accedió a datos de alquileres de más de 34 mil propietarios en plataformas como Airbnb y Booking para exigir la declaración de Rentas de Primera Categoría. Frente a ello, insta a cumplir vía canales virtuales y evitar sanciones.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) obtendrá información sobre las operaciones de alquiler de inmuebles realizadas en Perú a través de diversas plataformas. Ya ha recibido información de más de 34,000 propietarios de inmuebles que han generado ingresos mediante servicios digitales como AIRBNB, Booking, TripAdvisor, y Expedia, entre otros, en el Perú.

La información fue obtenida debido "a los acuerdos de cooperación internacional". Estos acuerdos "permiten a la Administración Aduanera y Tributaria acceder a datos fiscales en más de 140 países".

Tras recibir esta información, la SUNAT emitió un recordatorio a los propietarios afectados. La entidad "recuerda a todos los propietarios de inmuebles, que hayan obtenido ingresos por alquileres a través de AIRBNB, Booking, TripAdvisor, Expedia u otras plataformas, a cumplir oportuna y voluntariamente con sus obligaciones tributarias".

Específicamente, estos ingresos deben ser declarados como Rentas de Primera Categoría.

La Administración Tributaria ha facilitado el proceso de cumplimiento, señalando que la declaración puede realizarse "de manera sencilla a través de los canales virtuales de la SUNAT".

El cumplimiento voluntario y oportuno tiene beneficios directos, permitiendo a los contribuyentes evitar "sanciones económicas en aplicación del Régimen de Gradualidad aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 000355-2025/SUNAT".


Video recomendado
Tags
SUNAT Airbnb Booking

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA