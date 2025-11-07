Lima gana protagonismo en Airbnb: usuarios de Chile, Colombia y Argentina lideran las búsquedas

La actividad generada por huéspedes y anfitriones en la plataforma Airbnb ha tenido un impacto económico significativo en Perú, superando los $ 840 millones en contribución total al Producto Interno Bruto (PIB) durante el año 2024.

El gasto asociado a esta actividad ayudó a respaldar más de 79,000 empleos en todo el país. Estos empleos representan aproximadamente $ 224 millones en ingresos laborales, los cuales se distribuyeron en diversos sectores. Entre los beneficiados se encuentran servicios de estancias, comidas, artes, entretenimiento, recreación y transporte terrestre, entre otros.

Lima es un destino en crecimiento acelerado

Las cifras de Airbnb confirman este auge: entre enero y junio de 2025, se registró un crecimiento cercano al 40 % en las reservas realizadas por viajeros peruanos hacia Lima.

Simultáneamente, las reservas de visitantes internacionales a la capital aumentaron más de un 15 % en ese mismo período, reafirmando la importancia creciente de Lima en Latinoamérica.

Gran parte del interés en estadías en Perú proviene de las principales ciudades latinoamericanas. Las búsquedas en la plataforma son originadas, en su mayoría, por viajeros de Santiago (Chile), Bogotá y Medellín (Colombia), y General Alvear y Buenos Aires (Argentina).