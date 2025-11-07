Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lima gana protagonismo en Airbnb: usuarios de Chile, Colombia y Argentina lideran las búsquedas

La actividad de Airbnb aporta $840 millones al PIB y genera 79,000 empleos en Perú
La actividad de Airbnb aporta $840 millones al PIB y genera 79,000 empleos en Perú | Fuente: Freepick
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La actividad de Airbnb generó más de $ 840 millones en aporte al PIB del Perú en 2024, respaldando más de 79,000 empleos en sectores como alojamiento, gastronomía y transporte. Lima destaca como destino en auge, con un crecimiento de casi 40 % en reservas nacionales y más de 15 % en internacionales en 2025.

La actividad generada por huéspedes y anfitriones en la plataforma Airbnb ha tenido un impacto económico significativo en Perú, superando los $ 840 millones en contribución total al Producto Interno Bruto (PIB) durante el año 2024.

El gasto asociado a esta actividad ayudó a respaldar más de 79,000 empleos en todo el país. Estos empleos representan aproximadamente $ 224 millones en ingresos laborales, los cuales se distribuyeron en diversos sectores. Entre los beneficiados se encuentran servicios de estancias, comidas, artes, entretenimiento, recreación y transporte terrestre, entre otros.

Lima es un destino en crecimiento acelerado

Las cifras de Airbnb confirman este auge: entre enero y junio de 2025, se registró un crecimiento cercano al 40 % en las reservas realizadas por viajeros peruanos hacia Lima.

Simultáneamente, las reservas de visitantes internacionales a la capital aumentaron más de un 15 % en ese mismo período, reafirmando la importancia creciente de Lima en Latinoamérica.

Gran parte del interés en estadías en Perú proviene de las principales ciudades latinoamericanas. Las búsquedas en la plataforma son originadas, en su mayoría, por viajeros de Santiago (Chile), Bogotá y Medellín (Colombia), y General Alvear y Buenos Aires (Argentina).


Video recomendado
Tags
Airbnb Lima turismo hotelería

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA