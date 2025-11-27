Ajinomoto mira nuevos mercados desde Perú e innova en productos saludables: ¿Cuáles son los objetivos al 2030?

Iwao Nishitani, Gerente General de Ajinomoto del Perú, se presentó en Negocios 360 por RPP y dio a conocer la estrategia de crecimiento de la compañía, enfocada en la expansión fuera de las fronteras nacionales. La empresa ha trazado un plan estratégico denominado "Roadmap 2030".

El objetivo central de este plan es incrementar drásticamente la contribución de las exportaciones dentro del grupo Ajinomoto de Perú, pasando de aproximadamente el 34 % de contribución que registraron el año pasado a alcanzar el 40 %.

Nishitani explicó que si bien el mercado peruano es crucial y la marca ha cuajado excelentemente, la alta penetración interna motiva la búsqueda de nuevos mercados:

"Perú es un mercado importante, pero ya tenemos una participación bastante fuerte: 80 % de Doña Gusta, más de 95 % de market share. Donde tenemos más espacio para crecer es en otros países como Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, América Central. Esa es una estrategia clara para nosotros".

Las operaciones de exportación ya muestran resultados, con un crecimiento promedio de 20 % a 30 % fuera de Perú. Actualmente, la empresa exporta desde Panamá hasta Argentina.

La ubicación de Perú es fundamental para esta visión. La planta de producción en el Callao, que emplea a más de 1,000 personas, es la base para la fabricación de la totalidad del portafolio.

La localización geográfica reduce costos y mejora la competitividad logística, especialmente importante en el negocio de alimentos de menor valor agregado.

"Perú se queda en centro entre América Central y Argentina; y el negocio de alimentos, la logística es bastante cara, (...) la localización estratégica es bastante importante. Callao está bastante bien localizado para que tengamos competitividad en términos de logística para exportar hasta América Central o Argentina, Chile. Bolivia, Ecuador, Colombia, donde exportamos actualmente", detalló Nishitani.

Inversión en innovación y productos saludables

En cuanto al desarrollo de productos, la compañía tiene planes de agregar nuevos artículos a su portafolio. Ajinomoto mantiene un equipo de investigación y desarrollo en el país, contando con cerca de 50 técnicos e ingenieros dedicados a crear productos específicos para el gusto local, ya que "el sabor es diferente en cada país".

"Un punto importante que estamos empeñados es no solo ofrecer productos deliciosos, pero también nutritivos y saludables. En ese sentido, tenemos con varios productos andando", señaló el gerente.

Un ejemplo de esta línea de productos es el reciente lanzamiento de Ajinomen con Quinua, que apunta a ser un producto más saludable.

La confianza del consumidor peruano y la esencia de Ajinomoto