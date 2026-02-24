Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Aldo Prieto Barrera continúa como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gabinete de José María Balcázar [PERFIL]

Aldo Prieto asume la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Aldo Prieto asume la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Fuente: RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Con más de 30 años de experiencia en gestión pública y privada, Aldo Prieto asume el MTC. Su reto será acelerar obras paralizadas y combatir la informalidad que golpea al transporte.

En una ceremonia que marca el inicio del primer gabinete del presidente de la República, José María Balcázar, el economista Aldo Martín Prieto Barrera asumió oficialmente el cargo de titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Previamente, lideró la cartera en el Gobierno de José Jerí.

El perfil de Aldo Martín Prieto

Prieto Barrera llega al sector con una trayectoria profesional de más de 30 años tanto en el ámbito público como privado. Es economista egresado de la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, España.

Su formación incluye una maestría en Planificación Estratégica del Desarrollo y estudios de doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, así como en Ciencias Económico Empresariales por Tech Global University.

Antes de liderar el MTC, Prieto desempeñó roles estratégicos de alta dirección, tales como:

  • Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
  • Director del Banco de la Nación.
  • Supervisor económico-financiero de Ositran.
  • Consultor para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.


Video recomendado
Tags
MTC José María Balcázar

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA