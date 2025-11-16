Alejandro Narváez, expresidente del directorio de Petroperú: "Yo no presenté mi carta de renuncia, no me invitaron a retirarme"

Tras la reciente renovación del directorio de Petroperú, encabezado por su nuevo presidente, Luis Alberto Canales Gálvez, Alejandro Narvaéz, quien se desempeñó en el cargo hasta octubre de 2025, remarcó que nunca presentó su carta de renuncia y que se enteró de su remoción por terceras personas.

"No sé cuál haya sido la motivación real, porque yo no he presentado mi renuncia. (...) No me invitaron a retirarme, me enteré por terceros y creo que ahí está un poco el tema", manifestó en diálogo para RPP.

El economista defendió su gestión, que se extendió por casi un año, destacando que se logró recuperar la cuota de mercado promedio a cerca de un 30 % y se redujeron las pérdidas proyectadas, pasando de 1 030 a 650 millones de dólares en 2024.

"Mi balance es positivo (...) No se puede sacar a una empresa de unas profundidades enormes de la noche a la mañana y en los negocios no hay milagros, y cualquier empresario que nos está escuchando sabe perfectamente revertir una situación tan difícil que heredé (es) complicado. Pero redujimos las pérdidas proyectadas, dejamos una empresa encaminada, con un EBITDA positivo", apuntó.

Narváez también aclaró que un total de 55 bienes inmuebles de Petroperú se encuentran actualmente en manos de ProInversión para su venta, en el marco de un acuerdo firmado durante su gestión; sin embargo, señaló que dentro de esta lista de activos no se encuentra el edificio principal de la empresa, ubicado en San Isidro.

"Por una razón simple. El 70% del negocio de Petroperú está en Lima. Es el centro financiero. Había una justificación económica y técnica de que Petroperú no puede trasladar sus operaciones financieras, sus operaciones de comercialización a Talara, no tiene capacidad para absorber eso", sostuvo.

Mejoras en la gestión

Por otro lado, consultado sobre los constantes cambios en el directorio en los últimos años, indicó que la próxima gestión y, en adelante, sus sucesoras, deben velar para que el control de la compañía se aleje de la politización y se enfoque en una gestión técnica y eficiente.

"Petroperú tiene un rol, que es maximizar ganancias, minimizar costos. Además del rol social que cumple, pero fundamentalmente tiene que buscar ganar dinero. Si no gana dinero, no sobrevive en el tiempo. Es un mercado altamente competitivo. Sin duda, debe ser la tarea principal, objetivo principal", mencionó.

Narváez también rechazó la propuesta del precandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien manifestó en RPP que la gestión de Petroperú debe ser entregada a sus trabajadores, luego de cuestionar los rescates financieros que el Estado le ha otorgado a la empresa.

"Yo creo que López Aliaga no conoce nada de nada. Esa es la pura realidad, no conoce nada de nada. Y me da mucha pena que comente u opine sin conocimiento. Yo creo que, por un problema de prudencia, de profesionalismo, debería ser un poco cauteloso en lo que dice", afirmó.

Si bien comentó que entregar Petroperú a los trabajadores "podría ser una opción", puso en duda si estos tendrán la capacidad de manejar la empresa y financiar su deuda. Por el contrario, remarcó que son los accionistas de la compañía quienes "tienen que tomar cartas en el asunto".

"Deben buscar la forma más adecuada para que la empresa sobreviva en el tiempo y trate de programar las deudas, hacer esa reingeniería de la que yo hablo y que siga siendo una empresa estratégica para la economía del país. Petro Perú mueve la aguja del PBI, nos guste o no, es el mayor contribuyente a la sociedad", refirió.