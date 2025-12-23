Narváez niega falta de transparencia en finanzas de Petroperú y advierte impacto en bonos: "Es un mensaje muy negativo"

El expresidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, se presentó en Economía Para Todos por RPP y rechazó las recientes declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien cuestionó la transparencia de la información contable de la estatal petrolera. Según Narváez, estas afirmaciones carecen de fundamento técnico y demuestran desconocimiento de los procesos regulatorios a los que está sometida la empresa.

Frente a los señalamientos sobre una supuesta opacidad, Narváez aclaró que Petroperú cumple rigurosamente con sus obligaciones legales de reporte. "Es mentira que no se alcance información trimestralmente; por imperativo legal, se envía a la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) estados financieros completos", enfatizó el exdirectivo.

Narváez sostuvo que la gestión de la información no solo es interna, sino que cuenta con validación externa. Precisó que los estados financieros del año pasado fueron concluidos en julio y contaron con una "opinión limpia por PwC". Al respecto, agregó: "No puede Price emitir una opinión limpia si la información que se proporciona está sesgada o no sea lo suficientemente relevante".

Crítica a la gestión del MEF

Para el expresidente de la petrolera, las declaraciones de la titular del MEF podrían deberse a una mala asesoría o a la falta de revisión de los documentos que ya son de dominio público.

"Me extraña; o es que sus asesores no están leyendo adecuadamente o no acceden a la información que está públicamente disponible en la SMV", cuestionó Narváez, señalando que cualquier investigador puede acceder a las cifras actuales de la empresa en dicho portal.

Asimismo, pidió a la titular del MEF ser más "prudente" al trasladar mensajes de falta de transparencia a la opinión pública, considerando que Petroperú es una empresa que cotiza bonos por $ 3,000 millones en plazas tan sensibles como las bolsas de Nueva York y Londres.

Impacto en los mercados internacionales

La supuesta falta de transparencia y los comentarios negativos desde el propio Ejecutivo han tenido consecuencias económicas directas. Narváez advirtió que los bonos de la empresa han sufrido una caída significativa, pasando de un valor de 82 a 72.

"Un accionista o el dueño dice que está mal la empresa, pues las acciones empiezan a caer. Ese es un mensaje muy negativo", lamentó, calificando de "irresponsabilidad" que desde el Estado se proyecte una imagen de quiebra o insolvencia que afecta la reputación de la compañía ante bancos de inversión como JP Morgan o Goldman Sachs.

Finalmente, Narváez defendió su gestión, asegurando que en el periodo en el que estuvo al mando, revirtió una pérdida proyectada de $ 1,030 millones a $ 750 millones, datos que, según indicó, están debidamente auditados y disponibles para su verificación.