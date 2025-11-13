AlfaPeople anuncia que duplicará consultores y lideraría hasta "tres grandes proyectos en Perú" para el 2026

AlfaPeople, socio global de soluciones de negocio de Microsoft, reafirma su compromiso con el mercado peruano tras la apertura de su oficina local en Lima hace aproximadamente tres meses. Aunque la oficina es reciente, la compañía de origen danés ya cuenta con casi 10 consultores y atiende a 12 cuentas en el país, habiendo brindado servicios a empresas peruanas durante cerca de 10 años desde sus sedes en Chile, Colombia o México.

Carlos Cruz, Country Manager de AlfaPeople Perú, se presentó en Negocios 360 por RPP y dio a conocer la proyección de la empresa a mediano plazo, específicamente para el año 2026.

"La idea es poder tener el doble de consultores, por lo menos para el 2026, en forma local, y poder atender no solamente a cuentas o a empresas que son rollouts o de origen extranjero que funcionan en Perú, sino empresas propiamente locales", sostuvo.

Además, Carlos Cruz anunció que la empresa está trabajando activamente con varios leads y tiene en proyección lograr "dos o tres grandes proyectos en Perú el 2026, de la mano de otros proyectos más medianos y pequeños".

La esencia de AlfaPeople Perú y el uso de la IA