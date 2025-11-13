AlfaPeople anuncia que duplicará consultores y lideraría hasta "tres grandes proyectos en Perú" para el 2026

AlfaPeople, socio global de soluciones de negocio de Microsoft, reafirma su compromiso con el mercado peruano tras la apertura de su oficina local en Lima hace aproximadamente tres meses. Aunque la oficina es reciente, la compañía de origen danés ya cuenta con casi 10 consultores y atiende a 12 cuentas en el país, habiendo brindado servicios a empresas peruanas durante cerca de 10 años desde sus sedes en Chile, Colombia o México.
Carlos Cruz, Country Manager de AlfaPeople Perú, se presentó en Negocios 360 por RPP y dio a conocer la proyección de la empresa a mediano plazo, específicamente para el año 2026.
"La idea es poder tener el doble de consultores, por lo menos para el 2026, en forma local, y poder atender no solamente a cuentas o a empresas que son rollouts o de origen extranjero que funcionan en Perú, sino empresas propiamente locales", sostuvo.
Además, Carlos Cruz anunció que la empresa está trabajando activamente con varios leads y tiene en proyección lograr "dos o tres grandes proyectos en Perú el 2026, de la mano de otros proyectos más medianos y pequeños".
La esencia de AlfaPeople Perú y el uso de la IA
Cruz resaltó que la expansión de la firma responde a un momento estratégico, impulsado por la alta demanda tecnológica local. “La necesidad en Perú de soluciones de negocios es muy grande. Y ya en este tiempo atendiendo a clientes desde afuera, nos dimos cuenta de la importancia de tener un equipo local”, señaló.
La empresa, fundada hace 17 años en Europa por Michael Garb y con casi 750 colaboradores en el mundo, ofrece soluciones de Inteligencia Artificial (IA), nube, ERP y CRM, dirigidas a empresas de todos los tamaños.
Con más de 25 años de experiencia, Cruz identificó que los sectores financiero, agroexportador y educativo lideran la adopción tecnológica en Perú. En cuanto al futuro, subrayó el papel central de la IA: “La inteligencia artificial llegó para quedarse”, dijo, destacando que hoy también está al alcance de pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a optimizar procesos con costos accesibles.
Optimista sobre el panorama local, Cruz consideró que el desarrollo profesional y la adopción interna de tecnología son claves: “Yo creo que la tecnología sí tiene mucho, mucho esquema de desarrollo en Perú”, afirmó.
Finalmente, animó a no temer a la IA, viéndola como una herramienta que potencia el trabajo. Además, destacó que la consultoría se basa en la confianza: “Los negocios, que la consultoría puede tener un marco contractual, puede tener un marco legal, pero que se hacen con confianza”.