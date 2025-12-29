Alfin Banco deberá devolver más de S/ 264,000 a cliente por irregularidades: ¿Qué pasó?

Indecopi ordenó a Alfin Banco la devolución de S/ 264,179.90 a un ciudadano afectado, luego de que la entidad incurriera en conductas que vulneraron el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Entre las faltas más graves se identificó que la entidad atribuyó indebidamente 5 cuentas de ahorros al usuario y modificó sin autorización su correo electrónico registrado en la banca móvil.

Estas deficiencias facilitaron la realización de 27 operaciones no reconocidas. Según la resolución del Indecopi, estas acciones constituyeron "métodos comerciales coercitivos y una clara falta de idoneidad en el servicio financiero", ya que se obligó al cliente a "asumir prestaciones no pactadas ni solicitadas".

Sanción económica y medidas correctivas

Además de la devolución del dinero —que incluye las operaciones no reconocidas, comisiones, ITF e intereses legales acumulados—, la Sala impuso a Alfin Banco una multa de 22.63 UIT, equivalente a S/ 121,070.5.

Como parte de las medidas correctivas ordenadas en la Resolución 3934-2025/SPC-INDECOPI, el banco deberá: