Alonso Segura advierte que diciembre será decisivo para contener el gasto y cumplir la meta fiscal

El economista Alonso Segura se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y analizó el paquete de facultades que el Congreso delegó al Ejecutivo, el cual incluye temas de seguridad ciudadana y aspectos económicos.

Segura señaló que, dado que el paquete de facultades está aún a nivel de solicitud, es "bastante críptico". Por ello, hasta que los decretos legislativos no se remitan del Ejecutivo al Congreso, "no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que quieren legislar".

Las materias solicitadas se dividen principalmente en dos campos: seguridad ciudadana (fortalecer el código penal, delitos informáticos, etc.), que también tiene una importante incidencia económica debido al creciente costo de la criminalidad y las extorsiones; y diversos puntos de materia económica.

En el ámbito económico, los temas son específicos, cubriendo precisiones en materia tributaria, aduanera, multas, y algunos puntos de promoción de inversión privada. Respecto a la inversión privada, Segura identificó dos focos particulares: agilizar las expropiaciones y la precisión de competencias en materia de Asociaciones Público Privadas (APPs) y Proyectos en Activos. Además, se busca promover la inversión privada en patrimonio cultural.

El reto de mantener una responsabilidad fiscal

El economista abordó la intención del gobierno de cumplir la meta de la meta fiscal, la cual se espera que sea del 2,2%, tras dos años consecutivos de incumplimiento. Si bien hasta hace poco cumplir la meta era "altamente improbable", el Ejecutivo ha tomado decisiones recientes destinadas a la contención del gasto.

El economista confirmó que el gobierno ha implementado "recortes sustanciales hacia los pliegos" (programación presupuestaria) por varios miles de millones de soles. Esta medida se ha aplicado debido a que el crecimiento del gasto público era "muy alto" y el déficit fiscal estaba en "serio riesgo".

Segura sentenció que la posibilidad de alcanzar la meta de responsabilidad fiscal en el corto plazo recae sobre las acciones tomadas en estas semanas finales: "el cumplimiento en la meta este año va a depender de cuánto de este gasto puedan contener en este último mes del año".

El especialista advirtió que el gobierno debe ser cuidadoso de no cortar "gastos importantes". También existe la posibilidad de que parte del gasto sea transferido al año siguiente, lo cual solo "transfieres el problema al siguiente año".

El desafío de Petroperú: La necesidad de transparencia

En relación con los resultados financieros positivos reportados por Petroperú en el tercer trimestre, Segura indicó que, más allá del cambio de directorio, lo crucial es que "haya más transparencia en la difusión de la información". El economista mencionó que incluso el Consejo Fiscal ha solicitado información que no le ha sido remitida.

Para el especialista, el problema central radica en la sostenibilidad a mediano plazo, dado que la empresa ha asumido mucha más deuda y su participación de mercado se ha reducido a la mitad. Segura planteó la pregunta fundamental que necesita respuesta con información precisa: "¿va a poder generar un margen suficiente para pagar su deuda?, ¿en qué plazo?".