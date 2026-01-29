¡Hasta $ 5,000 por semana! Alquiler de casas de playa se dispara este verano: ¿Cuáles son las zonas preferidas fuera de Lima?

La temporada de verano 2026 en el Perú se perfila como una de las más dinámicas para el sector inmobiliario costero. Según estimaciones del Sector de Bienes Raíces de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la demanda de alquiler de casas de playa registrará un crecimiento de hasta 40 % en comparación con el ciclo anterior.

Este auge viene acompañado de un incremento en los precios de alquiler, los cuales han subido entre un 2.5 % y 5 % respecto al 2025, dependiendo de la exclusividad y ubicación del inmueble.

Detalles de este crecimiento

Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector Bienes Raíces de la CCL, explicó que: “Este comportamiento responde al mayor interés de familias grandes y turistas nacionales y extranjeros por vacacionar en zonas costeras, así como a una mayor planificación anticipada de estadías prolongadas”.

La preferencia de los arrendatarios se concentra principalmente en dos ejes geográficos:

Lima Sur: Distritos como Punta Hermosa, San Bartolo, Asia, Santa María del Mar y Cerro Azul lideran las búsquedas.

Distritos como lideran las búsquedas. Norte del país: Balnearios como Máncora, Punta Sal, Vichayito y Zorritos son altamente valorados por su clima cálido y servicios exclusivos, atrayendo especialmente al público extranjero.

Costos y tipos de estadía en las casas de playa

En cuanto a los precios, el mercado presenta una oferta variada según la duración y el nivel de lujo:

Temporada completa (diciembre-marzo): En zonas premium, el valor puede alcanzar los $ 7,500 o más .

En zonas premium, el valor puede alcanzar los . Alquiler semanal: El promedio general se sitúa en $ 1,500 , aunque una vivienda frente al mar puede oscilar entre los $ 3,000 y $ 5,000 por semana.

El promedio general se sitúa en , aunque una vivienda frente al mar puede oscilar entre los por semana. Opciones accesibles: En el "sur chico" (San Bartolo y Pucusana), los precios semanales varían entre $ 800 y $ 2,500. Incluso, existen casos donde se aceptan pagos de $ 1,500 mensuales por departamentos cercanos a la playa en zonas de alta demanda.

Perfil del arrendatario y servicios más buscados

El mercado sigue dominado por un perfil familiar, especialmente en alquileres de larga duración para reuniones prolongadas. No obstante, los jóvenes mantienen una participación activa en zonas con vida nocturna, como Asia y Punta Hermosa.

Al momento de elegir una propiedad, los usuarios priorizan la infraestructura y la comodidad. Los factores que más condicionan el precio incluyen la seguridad, el acceso directo al mar, la presencia de piscina y estacionamiento, así como la cercanía a centros comerciales, siendo Asia uno de los distritos mejor valorizados por su oferta de servicios premium. Durante la temporada alta, predominan las estadías de una semana o quince días.