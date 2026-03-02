¿Subirá el precio del combustible en Perú? Así impactará el conflicto de Estados Unidos e Israel a Irán

El precio referencial del crudo registró este lunes su nivel más alto en cuatro años. Especialistas señalan que si la tensión del Medio Oriente dura más de una semana habría efecto local.

La escalada del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel enciende las alarmas de los mercados globales. El más pronunciado es el del petróleo, cuyos indicadores referenciales en los últimos días registraron alzas que ahora cotizan por encima de los 70 dólares, tasa más alta en cuatro años, y con proyecciones de superar la barrera de los 100 dólares.

Esto se debe a que los bombardeos en el Medio Oriente alcanzaron a buques petroleros en el Estrecho de Ormuz, una de las arterias energéticas por donde se transporta la quinta parte del combustible global. Las amenazas a la navegación en esa zona generaría riesgos de suministro por la afección en el tráfico comercial del crudo, lo que ha elevado la percepción de riesgo en los mercados.

“Es un punto de estrangulamiento en uno de los lugares más importantes de comercialización de petróleo”, señaló el exministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, y agregó que esto puede afectar a toda la cadena de productos básicos y esenciales para la población.

Especialistas consultados por RPP coinciden en que, al ser Perú un importador nato de petróleo, cualquier evento internacional que influya en el precio del crudo nos impacta. Sin embargo, esto aún no se ha visto reflejado y dependerá solo si la tensión bélica se prolonga por más de una semana.

Erik García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, precisó que el indicador que usa el Perú es el West Texas Intermediate (WTI), que subió de USD 67 a USD 72, mientras que el Brent aumentó de USD 73 a USD 78.

“Esto nos indica que el mercado ya está reaccionando al conflicto. Nos afectaría más si este evento se prolonga por más de una semana y el precio comienza a escalar más. Todo depende de los siguientes días, si se dilata más, de todas maneras se actualizarán los precios porque sino no podrán recomprar el mismo volumen que necesitan para operar”, apuntó García.

Los mercados están expectantes de si surge una respuesta de Irán y se reaviva la tensión bélica. De ser así, y se llegara a trasladar al precio del diésel en el país, esto impactará en el transporte carga pesada o interprovincial, lo que mueve la aguja de todas las actividades económicas.

Perú enfrenta doble problema energético

Pedro Gamio enfatiza que, Perú enfrenta un doble problema energético, ya que además del conflicto internacional hay una ‘emergencia en el sistema de transporte de gas’ que ha motivado la activación de un mecanismo de racionamiento en el mercado interno mediante resoluciones de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH).

A ello se suma la situación financiera de Petroperú, que enfrenta dificultades de caja para contratar y pagar el crudo que necesita refinar. Es así que el Gobierno liberó recientemente la obligación de mantener 15 días de inventario de combustibles por norma, antes incluso de la escalada bélica.

“Estamos frente a una situación complicada porque nuestro plan de contingencia es muy vulnerable. No se ha resuelto el problema de Petroperú, ahora está el incidente en el transporte de gas, y a eso le sumamos el problema de la guerra en el Medio Oriente”, sostuvo y advirtió que la combinación de estos factores aumenta el riesgo de desabastecimiento si la coyuntura internacional se agrava.