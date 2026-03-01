Alzas de precios de la arveja, pollo y agua potable son las que más influyen en la inflación de febrero

El Índice de Precios al Consumidor subió 0.60% a nivel nacional y 0,.9% en Lima Metropolitana en febrero, según el INEI. La arveja subió más de 100% en la capital.

La inflación de febrero en el Perú logró su tasa más alta en un año. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), medido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el incremento de precios promedio a nivel nacional fue de 0.60% en el segundo mes del 2026, mientras que en Lima Metropolitana fue de 0.69%, una tasa que se no se veía desde marzo del año pasado.

Fueron las alzas de precios de tres productos los que más influyeron en el resultado de la inflación de febrero: de la arveja verde, el pollo y las tarifas de agua potable en Lima Metropolitana.

Arveja verde se dispara más de 100% en Lima y el pollo lo acompaña

El principal impulso de la inflación de febrero provino del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron en 1.71% a nivel nacional y 2.01% en Lima Metropolitana.

Dentro de este grupo, destacó el fuerte incremento de la arveja verde. En Lima, su precio se elevó 106.1% por una menor oferta, mientras que a nivel nacional el alza promedio fue de 80.1% en 26 ciudades del país, que son todas las que mide el INEI.

En paralelo, el pollo eviscerado subió 8.5% en Lima y 7.7% a nivel nacional, afectando tanto a los hogares como a los restaurantes. Sus principales cortes —pierna y pechuga— también mostraron incrementos.

En el caso de los huevos de gallina, el alza fue de 18% en Lima y 13.1% en el promedio nacional, consolidando una tendencia de encarecimiento de proteínas básicas.

También presionaron los precios de otras hortalizas y tubérculos como el camote amarillo, la lechuga, la papa (blanca y de color) y la cebolla.

Agua potable sube más de 10% en la capital

Otro factor clave fue el incremento de la imflación fue el alza de las tarifas del servicio de agua potable. En Lima Metropolitana, la tarifa residencial aumentó en promedio 10.3% desde el 1 de febrero, como parte de un rebalanceo tarifario aplicado por la empresa prestadora del servicio, Sedapal.

A nivel nacional, el rubro alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 0.68%. Si bien el agua subió, la electricidad residencial cayó en promedio 2.7% en el país y 2,8% en Lima, amortiguando parcialmente el impacto.

Transporte y restaurantes también impactaron

El rubro transporte aumentó 0.27% a nivel nacional y 0.31% en Lima. Destacó el alza del pasaje aéreo nacional (más de 5% en promedio), en un contexto de mayor demanda por festividades y temporada alta.

Por su parte, Restaurantes y Hoteles subió 0,29% en Lima, impulsado por mayores precios en platos criollos, menús, desayuno en restaurantes y pollo a la brasa.

¿Cómo se movió la inflación en ciudades del Perú?

En febrero, en las 26 ciudades que mide el INEI se registraron inflación positiva. Las mayores variaciones se dieron en Puno (0.93%) y Chiclayo (0.81%). Lima Metropolitana se ubicó por encima del promedio nacional con 0.69%.

En el acumulado anual, ocho ciudades superan el 2% de inflación, entre ellas Ica (2.42%), Iquitos (2.29%) y Piura (2.28%), además de Lima (2.21%).

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del 2026 llegó a 0.72% en el país y a 0.79% en Lima. En términos anuales —marzo 2025 a febrero 2026— la variación fue de 1.99% a nivel nacional y de 2.21% en la capital, dentro del rabgo meta del Banco Central de Reserva (BCR), que es de entre 1% y 3%.

Otros indicadores de precios

El informe del INEI también señala que: