Alzas de precios del pollo y del menú son los que más influyeron en la inflación de enero

Inflación de enero a nivel nacional fue de 0.17%, mientras que en Lima Metropolitana llegó a 0.10%. Con este resultado, la inflación anualizada es de 1.7%.

La inflación de enero de 2026 en el Perú estuvo marcada, principalmente, por el encarecimiento del pollo y del menú en restaurantes, de acuerdo con el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituo Nacional de Estadística en Informática (INEI).

De esta manera, la inflación a nivel nacional fue de 0.12%, mientras que en Lima Metropolitana fue ligeramente menor con una variación de 0.10%. Con este resultado, la inflación acumulada de los últimos 12 meses (febrero 2025-enero 2026) es de 1.7% en el país, dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) que es de entre 1% y 3%.

De acuerdo con el reporte, el resultado nacional respondió sobre todo al comportamiento de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 0.29%, y restaurantes y hoteles, con un incremento de 0.26%. Ambos rubros concentraron la mayor incidencia positiva en el índice general, reflejando presiones directas sobre el gasto cotidiano de los hogares.

En el caso de los alimentos, el mayor impacto provino del aumento del precio del pollo eviscerado que se encareció 4.9%, en promedio, en 24 ciudades del Perú, mientras que sus principales cortes también mostraron alzas significativas: pierna (3.5%) y pechuga (1.9%). Este comportamiento se repitió en Lima Metropolitana, donde subió 4.3%, consolidándose como uno de los productos con mayor incidencia inflacionaria del mes.

A ello se sumó el incremento en diversos productos agrícolas, especialmente hortalizas, legumbres y tubérculos, como la papa en sus distintas variedades, el camote amarillo y el tomate italiano, que registraron alzas de entre 5% y 10% en varias ciudades. Estas subidas reforzaron la presión alcista sobre el rubro de alimentos básicos.

El menú se encarece

El otro factor clave fue el mayor costo de comer fuera del hogar. En enero, el servicio de comida en restaurantes aumentó 0.3% a nivel nacional. Destacó el alza del menú en restaurantes, que subió 0.4% en el país y 0.6% en Lima Metropolitana, además de incrementos en platos de alta rotación como el arroz chaufa, la carne a la parrilla, el pollo a la brasa y el ceviche.

En contraste, la inflación de enero fue atenuada por la caída de precios en el rubro Transporte, que registró una variación negativa de -0.39% a nivel nacional y de -0.25% en Lima Metropolitana. Esta reducción respondió principalmente a la baja en los pasajes aéreos nacionales y en los pasajes de ómnibus interprovinciales, tras la normalización de la demanda luego de las festividades de fin de año.}

De esta manera, el informe del INEI evidencia que los precios de alimentos clave y del consumo en restaurantes continúan siendo los principales focos de presión inflacionaria en el inicio de 2026, con impacto directo en el presupuesto de las familias peruanas.

Inflación por regiones

El aumento de precios no fue homogéneo a nivel nacional. En enero de 2026, las mayores variaciones del IPC se registraron en Puerto Maldonado (0,54%) e Iquitos (0,52%), seguidas por Puno (0,46%), y Cerro de Pasco y Moquegua (0,41% cada una).

En estas ciudades, el alza estuvo asociada principalmente al incremento en los precios de alimentos frescos, como el pollo, tubérculos y hortalizas, así como al mayor costo del consumo de alimentos fuera del hogar, especialmente menús y comidas preparadas.

Un segundo grupo de ciudades mostró incrementos moderados, por encima del promedio nacional (0,12%). En este rango se ubicaron Abancay (0,40%), Tacna (0,33%), Pucallpa (0,32%), Arequipa (0,25%), Huánuco (0,23%) y Cusco (0,22%).

Lima Metropolitana, con un alza de 0,10%, se mantuvo ligeramente por debajo del promedio nacional, reflejando un impacto mixto entre el encarecimiento de alimentos y restaurantes y la caída de precios en transporte.

En contraste, tres ciudades registraron una caída en el nivel de precios durante enero. La mayor disminución se observó en Chimbote (-0,19%), seguida por Huaraz (-0,14%) y Cajamarca (-0,05%).

En estos casos, la reducción estuvo vinculada principalmente a menores precios en pescados, huevos y frutas, así como a la baja en pasajes interprovinciales y transporte aéreo, lo que compensó las alzas observadas en otros productos de la canasta familiar.