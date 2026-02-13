Amazon, Temu, AliExpress y otras plataformas estarán obligadas a facilitar reclamos en Perú

Desde ahora, empresas que venden productos o servicios online deben tener canales para reclamos gratuitos. Incluso, las que no están en el país, como Amazon, Temu o AliExpress están obligadas a tener, como mínimo, un correo electrónico operativo.

Comprar por internet será más seguro para los peruanos. El Gobierno ha publicado una nueva norma (Decreto Legislativo Nº 1729) que obliga a las tiendas virtuales y plataformas de comercio electrónico a dar mayores facilidades a sus clientes cuando tengan un problema con su compra.

Aquí te explicamos los cambios más importantes que te benefician:

Un correo para quejas y devoluciones

A partir de ahora, todas las empresas que venden productos o servicios por aplicaciones o páginas web deben tener canales que funcionen siempre para atender reclamos de forma gratuita.

Lo más novedoso es que las tiendas que no están en el país, como Amazon, Temu o AliExpress, pero que venden a clientes en Perú, están obligadas a tener, como mínimo, un correo electrónico operativo. A través de este correo, los usuarios podrán hacer preguntas, presentar reclamos, mandar sugerencias o pedir cambios y devoluciones de sus productos.

No más "trampas" al comprar

La ley también prohíbe que las plataformas usen diseños o configuraciones engañosas en sus aplicaciones (conocidas a veces como "patrones oscuros"). Esto significa que las empresas no pueden manipular ni confundir al consumidor para que tome decisiones que no desea o que le afecten económicamente.

¿Quién vigilará que esto se cumpla?

El encargado de supervisar que estas tiendas respeten tus derechos será el Indecopi. Además, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 180 días para dar los detalles finales sobre cómo se aplicarán estas reglas.

Con este cambio en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se busca que el crecimiento de las compras por internet en el país vaya de la mano con una protección real para todos los ciudadanos.