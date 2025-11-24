Ampliación del Reinfo daría “protección legal” a 50,000 mineros ilegales, advierte Videnza

Paola Bustamante, Directora de Videnza, se presentó en Economía Para Todos por RPP y se refirió a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la cual, según ella, no fomenta la formalización genuina.

Bustamante expresó que, si no hay claridad en el manejo de los procesos pendientes para la formalización, la ampliación del Reinfo es "seguir dándole salvavidas a quienes no están realmente comprometidos con la formalización".

El riesgo de los 50,000 ilegales

El punto central de la preocupación radica en un dictamen que buscaría reincorporar 50,000 registros que fueron suspendidos y retirados a mediados de este año. La Directora de Videnza enfatizó que estos registros excluidos ya no son informales, sino ilegales.

Bustamante sostiene que si el Congreso vota por su regreso, en realidad le corresponde al pleno del Congreso decir que no, porque "lo que estarían haciendo es regresar a 50,000 ilegales".

Además, de los 35,000 registros que quedaron a mediados de año, solo hay aproximadamente 22,000 que "realmente están en carrera" y haciendo trámites, lo que demuestra que "no son muchos los que quieren realmente formalizarse". La ampliación, por lo tanto, corre el riesgo de "meter a todos en la misma el mismo saco y darles protección legal a quienes no quieren formalizarse".

La ilegalidad y el crimen organizado

La experta hizo hincapié en la diferencia entre el minero informal y el minero ilegal, señalando que los 50,000 registros excluidos deben ser combatidos por el sistema de justicia, no gestionados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Bajo ningún concepto le corresponde al Ministerio de Energía y Minas trabajar con los ilegales. Con los ilegales no se trabaja, a los ilegales se los combate", aseveró Bustamante, pues la minería ilegal constituye un delito.

La Directora de Videnza advirtió que seguir conversando sobre la ampliación del Reinfo se convierte en una "desviación al tema central". Señaló que la minería ilegal, que se sigue cubriendo con un manto de legalidad a través del Reinfo, está generando una grave situación de crimen organizado.

"La minería ilegal, no los informales, la minería ilegal que se sigue cubriendo con un manto de legalidad a través del Reinfo es la que está generando toda esta situación de crimen organizado, un porcentaje enorme de trata de personas, niños y niñas que desaparecen permanentemente mujeres".

Finalmente, Bustamante lamentó la falta de una postura clara y activa del Ministro de Energía y Minas y recalcó que la prioridad legislativa en el país debería ser la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), la cual sigue pendiente. Hizo un llamado a los ciudadanos a estar "totalmente alertas" ante las presiones y el financiamiento detrás de este dictamen en pleno periodo electoral.