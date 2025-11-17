Ampliar el Reinfo golpearía exportaciones peruanas, alertan gremios: ¿Cómo impactaría en la economía nacional?

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República debatirá un dictamen que propone ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y permitiría la reincorporación de miles de mineros informales que habían sido excluidos del padrón.

La medida ha generado oposición en el sector privado, ya que se considera un "grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal", que actualmente se ha convertido en la principal economía ilícita del país.

Según los críticos, la extensión del Reinfo "fomenta la ilegalidad" y pone "en riesgo la industria y exportaciones peruanas".

El riesgo de restricción comercial

Uno de los efectos más inmediatos del incumplimiento de los compromisos internacionales podría ser la aplicación de sanciones por parte de la Comunidad Andina (CAN). El mantenimiento de este esquema contraviene la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal.

La Secretaría General de la CAN concluyó que el Estado peruano ha "favorecido la expansión de la minería ilegal mediante sucesivas prórrogas del Reinfo", lo que vulnera la normativa comunitaria y debilita la institucionalidad ambiental.

Además, se advierte que mantener este esquema de impunidad impide implementar mecanismos efectivos de trazabilidad y control ambiental. En consecuencia, el incumplimiento de estos compromisos podría ameritar una serie de sanciones, incluyendo la restricción comercial con los países de este bloque.

Esta medida afectaría gravemente la canasta exportadora de la industria y las mypes nacionales, ya que la CAN podría aplicar medidas de restricción comercial a los principales productos de exportación.

Tribunal Constitucional critica el “rotundo fracaso”

A la preocupación internacional se suma la postura del Tribunal Constitucional (TC), que ha emitido una sentencia en la que critica el "rotundo fracaso del Reinfo".

El TC ha dispuesto que los poderes del Estado se abstengan de aprobar normas que "consagren la exención de responsabilidad penal, administrativa y civil por delitos ambientales", un beneficio del que actualmente gozan los mineros informales con Reinfo.

El Tribunal Constitucional también exhorta a establecer un régimen permanente que regule las actividades de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), en lugar de sostener un "eterno proceso de formalización, que deber ser excepcional".

Exhortación al Congreso y al Ejecutivo

Ante este panorama, se ha exhortado al Congreso de la República a no aprobar la propuesta de ampliación del Reinfo. En su lugar, se pide promover una minería artesanal y de pequeña escala que sea formal y sostenible, manteniendo estándares adecuados en materia ambiental, laboral y de seguridad de sus trabajadores.

Finalmente, se ha invocado al Poder Ejecutivo a "involucrarse activamente en este proceso", coordinando esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la gobernanza ambiental y erradicar las economías ilegales, mencionando casos como la minería, pesca y forestal.