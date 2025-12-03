Ampliación del Reinfo y retorno de 50,000 mineros favorecería a la minería ilegal: solo el 4 % pidió una reconsideración

La Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen para la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual será debatido por el Pleno del Congreso. Frente a ello, gremios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sostienen que el Reinfo es usado como “escudo” por los mineros ilegales para desarrollar sus actividades ilícitas y que no ha servido como un instrumento real de formalización.

Suspensión de Exclusiones: ¿Cuál es el efecto?

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) pidió al Congreso a garantizar la objetividad y rigor técnico en el debate, señalando que resulta "nocivo extender el Reinfo hacia finales del 2027" y reincorporar a más de 50,000 titulares que incumplieron el proceso.

Por su parte, la SNMPE cuestiona "la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de exclusión del Reinfo hasta la entrada en vigencia de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) o la culminación del proceso de formalización minera integral", que sería una fecha "indefinida".

Además, señalan que esta medida elimina la "única herramienta" con la que cuenta el Estado para garantizar el cumplimiento de normas ambientales, proteger el patrimonio cultural y resguardar la propiedad.

Pretender legitimar actividades ilícitas impidiendo que el Estado ejerza control y sanción es considerado "totalmente nocivo". El IIMP advierte que el Reinfo ha sido "utilizado por mafias dedicadas a la minería ilegal" y que el no permitir sanciones ante los incumplimientos legales es "atentar contra la Constitución".

Finalmente, según reportes a noviembre, apenas quedaban vigentes 22,935 Reinfos. El IIMP subraya que quienes fueron excluidos por incumplir requisitos mínimos tuvieron la oportunidad de apelar, pero "apenas el 4% presentó una reconsideración".